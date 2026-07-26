آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت پر ایران اور عمان کے مذاکرات میں پیش رفت، بات چیت جاری

ایران اور عمان کے درمیان جاری یہ مذاکرات خطے میں کشیدگی کم کرنے کا اہم حصہ سمجھے جا رہے ہیں

ویب ڈیسک July 26, 2026
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تہران: ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کے انتظام اور محفوظ جہاز رانی کے حوالے سے عمان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی اور سیاسی سطح پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔

ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ ایران اور عمان کے نائب وزرائے خارجہ کے درمیان جمعہ اور ہفتہ کو تہران میں مذاکرات ہوئے، جن میں آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری نقل و حرکت سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔

ترجمان کے مطابق دونوں ممالک نے اس اہم آبی گزرگاہ میں جہاز رانی کے انتظام، مشترکہ اصولوں اور عملی طریقہ کار پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دوران دونوں ساحلی ممالک کے خودمختار حقوق کے احترام پر بھی اتفاقِ رائے پایا گیا۔

اسماعیل بقائی نے ان مذاکرات کو مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ مختلف معاملات پر قابلِ ذکر پیش رفت ہوئی ہے تاہم کئی تکنیکی اور سیاسی نکات پر مزید مشاورت جاری رہے گی۔

ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق دونوں ممالک اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی محفوظ، منظم اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق جاری رہنی چاہیے۔

آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی سطح پر تیل اور قدرتی گیس کی بڑی مقدار مختلف ممالک تک پہنچائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس علاقے میں کسی بھی قسم کی کشیدگی یا رکاوٹ عالمی توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی تجارت پر براہِ راست اثر ڈال سکتی ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور عمان کے درمیان جاری یہ مذاکرات خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سمندری نقل و حمل کو محفوظ بنانے کی کوششوں کا اہم حصہ سمجھے جا رہے ہیں۔
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