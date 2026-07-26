وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ قوم کو کچھ اہم حقائق سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل سیکیورٹی اداروں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروس فراہم کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا، جس کی فراہم کردہ ڈیجیٹل سروسز کے تانے بانے بھارت سے ملتے تھے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان مخالف مواد کو وائرل کرنے کے لیے ادائیگیاں بھارت سے کی جا رہی تھیں اور تحقیقات کے دوران اس شخص سے تمام اہم معلومات حاصل کی گئیں۔
عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ بوٹ فارمز کے ذریعے مس انفارمیشن کا ایک پورا نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا، جس کا تعلق بھارت سے ہے۔ پاکستان، اس کی سالمیت، حکومت، فوج، آرمی چیف اور دیگر اداروں کے خلاف مواد کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا تھا۔
انہوں نے کہا کہ دورانِ تفتیش گرفتار شخص نے انکشاف کیا کہ اسے موصول ہونے والے زیادہ تر مواد کا تعلق آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے تھا۔
وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت شروع سے یہ مؤقف اختیار کرتی آئی ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا اور کشمیر کا پاکستان سے رشتہ کمزور کرنا چاہتی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کشمیر کاز یا کشمیری عوام کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں، اگر وہ واقعی کشمیر کاز سے مخلص ہیں تو انتخابات میں حصہ لیں۔
انہوں نے کہا کہ ان عناصر نے پرتشدد احتجاج کے ذریعے کشمیری پولیس اہلکاروں کو شہید کیا، تشدد کی سیاست کو فروغ دیا اور امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی۔
عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ ان عناصر کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں اور حکومت کے پاس اس حوالے سے ناقابلِ تردید شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلحہ اور ڈنڈوں کے زور پر ایسی تحریک چلانے کی کوشش کی گئی جس کا نہ کشمیر کاز سے تعلق تھا اور نہ ہی کشمیری عوام کے مفاد سے۔
ان کا کہنا تھا کہ ان سازشی عناصر کا مقصد ایسی صورتحال پیدا کرنا تھا جس سے کشمیری عوام کو نقصان پہنچے اور پاکستان سے ان کا رشتہ کمزور ہو۔
وزیر اطلاعات نے کہا کہ کشمیری عوام نے تشدد کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ نہ ٹوٹ سکتا ہے اور نہ کمزور ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے ملک مخالف مہم چلائی گئی، جبکہ اس تمام مواد کی ادائیگیاں بھارت سے کی جاتی رہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ دشمن سے فنڈنگ لے کر پاکستان، افواجِ پاکستان اور ملکی قیادت کے خلاف نفرت پر مبنی ڈس انفارمیشن مہم چلائی گئی۔
عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ شرپسند عناصر کی بھارتی فنڈنگ کے ثبوت سب کے سامنے ہیں اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر پوری قوم کو جوابدہ ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کیے گئے اور آرٹیفیشل انٹیلی جنس کے ذریعے پرانی ویڈیوز کو کشمیر سے جوڑ کر پھیلایا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ گرفتار شخص سے تحقیقات جاری ہیں اور مس انفارمیشن کا تدارک حکومت کی ذمہ داری ہے۔
وزیر اطلاعات نے کہا کہ دنیا بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرتی ہے اور عسکری محاذ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی پاکستان نے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار ہے، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک محنت سے دنیا میں پاکستان کے عزت و وقار میں اضافہ ہوا ہے، اور ان شاء اللہ پاکستان ترقی کا سفر جاری رکھے گا۔