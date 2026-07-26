اداکار احسن خان انٹرنیشنل ہارر فیچر فلم فراموش میں جلوہ گر ہوں گے

اداکار احسن خان انٹرنیشنل ہارر فیچر فلم فراموش میں اداکار صمد عارض کے ہمراہ مرکزی کردار ادا کریں گے۔
یہ فلم ایمبرلائن اسٹوڈیو لمیٹڈ کے بینر تلے تیار کی جا رہی ہے اور اسے سال کی نمایاں عالمی مشترکہ فلمی پروڈکشنز میں شمار کیا جا رہا ہے۔ فلم کے مصنف اور ہدایت کار معروف فلم ساز ابو علیہا ہیں جبکہ فلم کی باقاعدہ شوٹنگ یکم ستمبر سے برطانیہ میں شروع ہوگی۔
فلم کی عکس بندی ستمبر کے وسط تک برطانیہ کے مختلف مقامات پر جاری رہے گی۔ فراموش ایک منفرد اردو پنجابی ہارر تھرلر فلم ہے، جس میں پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت فنکار ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔
فلم کا مقصد ناظرین کو ایک منفرد اور سنسنی خیز سینما تجربہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سرحد پار تخلیقی تعاون کو فروغ دینا بھی ہے۔فلم کے پروڈیوسر و اداکار صمد عارض کا کہنا ہے کہ ان کا ویژن عالمی معیار کی ایسی فلمیں بنانا ہے جو پاکستانی کہانیوں اور فنکاروں کی صلاحیتوں کو دنیا بھر میں متعارف کرائیں۔
انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل معیار کی فلمی پروڈکشنز نہ صرف پاکستان کی فلم انڈسٹری کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی بلکہ سینما کلچر کی بحالی اور شائقین کو دوبارہ سینما گھروں تک لانے میں بھی اہم کردار ادا کریں گی۔
ماہرین کے مطابق یہ فلم جنوبی ایشیا کی متوقع کامیاب ہارر فلموں میں نمایاں مقام حاصل کر سکتی ہے اور عالمی سینما میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی موجودگی کو مزید مضبوط کرے گی۔