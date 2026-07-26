پنجاب میں مون سون بارشوں سے 29 شہری جاں بحق ہوئے، پی ڈی ایم اے

اموات کچے مکانات گرنے، آسمانی بجلی اور کرنٹ لگنے سے ہوئیں، رپورٹ جاری

ویب ڈیسک July 26, 2026
facebook whatsup
لاہور:

پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) نے مون سون بارشوں کے باعث ہونے والے نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری کردی۔

رپورٹ کے مطابق اموات کی بڑی وجوہات کچے اور خستہ حال مکانات کا گرنا، آسمانی بجلی گرنا اور کرنٹ لگنا شامل ہیں۔ رواں سال مون سون بارشوں کے دوران اب تک 29 شہری جاں بحق جبکہ 203 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔

ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کے باعث 52 مکانات جزوی طور پر متاثر ہوئے جبکہ 6 مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے عمر عباس میلہ نے مون سون کے تیسرے سپیل کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔

ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ موجود ہے، اس لیے متعلقہ ادارے پیشگی اقدامات یقینی بنائیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

حکومت پنجاب کی پالیسی کے تحت جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 سے 50 لاکھ روپے تک مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے ڈپٹی کمشنرز کو دریاؤں اور ندی نالوں کے اطراف دفعہ 144 کے نفاذ کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔

پی ڈی ایم اے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم برسات کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کچے، مخدوش اور خستہ حال مکانات میں رہائش سے گریز کریں۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر اموات بوسیدہ عمارتوں اور کمزور چھتوں کے گرنے کے باعث ہوئیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ

Express News

بیوی کو طلاق دینے پر ندامت، 22 سالہ لڑکے نے تھوڑی دیر بعد خودکشی کرلی

Express News

آزاد کشمیر الیکشن میں ڈیوٹی کیلیے چاروں صوبوں سے 16 ہزار اہلکار مظفر آباد پہنچ گئے

Express News

پاکستانی بندرگاہیں وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح بن گئیں، بحری شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار

Express News

شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام، فورسز کی کارروائی میں خودکش سمیت 4 خوارج ہلاک

Express News

پاکستان اور امریکا کے تعلقات مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں، امریکی رکن کانگریس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو