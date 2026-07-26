عالمی جونیئر اسکواش: مصر کے محمد زکریا کا نیا ریکارڈ، بھارت کی انہت سنگھ بھی چیمپیئن

انہت سنگھ نے مصر کی 16 سالہ برتری ختم کر دی

زبیر نذیر خان/اسپورٹس رپورٹر July 26, 2026
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کراچی:

مصر کے 18 سالہ محمد زکریا مسلسل تیسری مرتبہ عالمی جونیئر اسکواش چیمپیئن بن گئے جبکہ بھارت کی انہت سنگھ نے ویمن جونیئر عالمی چیمپیئن ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔

کینیڈا کے نیاگرا آن دی لیک میں عالمی اسکواش جونیئر چیمپیئن شپ کے فائنل میں ٹاپ سیڈ اور عالمی نمبر 7 محمد زکریا نے ہم وطن نمبر 2 سیڈ ایڈم حول کو 1ـ2 سے شکست دے کر مسلسل تیسری مرتبہ عالمی جونیئر بننے کا نیا ریکارڈ قائم کیا، اب ان کی نظریں عالمی ٹائٹل پر ہیں۔

ویمن ایونٹ کے فائنل میں ٹاپ سیڈ بھارت کی 18 سالہ انہت سنگھ نے مصر کی 2 سیڈ رقیہ سالم کو کسی دقت کے بغیر 0-3 سے مات دے کر مصر کی مسلسل 16 برس کی سبقت ختم کر دی۔
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