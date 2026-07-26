جان شیرخان اسکواش ٹورنامنٹ: عالمی کھلاڑی ناصر اقبال نے انس علی شاہ کو بآسانی 0-3سے مات دے دی

ناصر اقبال نے  محض 15 منٹ کے  مقابلے میں پہلا گیم 1-11 سے جیتا

اسپورٹس رپورٹر July 26, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

عالمی کھلاڑی ناصر اقبال نے انس علی شاہ کو بآسانی 0-3سے مات دے کر جان شیر خان مارخور چیلنجر اسکواش ٹورنامنٹ 2026 جیت لیا۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق مصحف شہید انٹرنیشنل اسکواش کمپلیکس، اسلام آباد میں منعقدہ چیمپین شپ کے فائنل میں ناصر اقبال نے اپنے حریف کے خلاف مکمل طور پر بالادستی قائم کرتے ہوئے یکطرفہ مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔

ناصر اقبال نے  محض 15 منٹ کے  مقابلے میں پہلا گیم 1-11 سے جیتنے کے بعد دوسرے گیم میں 3-11 سے کامیابی پا کر تیسرے گیم میں 3-11 فتح حاصل کرتے ہوئے  وننگ ٹرافی اپنے نام کی۔

 اختتامی تقریب میں انعامات تقسیم کیے گئے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لنکا پریمیئر لیگ: شاہین آفریدی دوران میچ  ڈراپ، اینٹی کرپشن یونٹ آفیشل سے شکایت

Express News

بنگلادیش کے فاسٹ بولر ناہید رانا آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے باہر

Express News

پہلا ٹیسٹ: ویسٹ انڈیز کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ

Express News

آئی ایم سی اوور-40 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کا باضابطہ اعلان

Express News

سچن ٹنڈولکر سمیت کئی کھلاڑی بھارتی طلبہ کے احتجاج کی حمایت میں سامنے آگئے

Express News

جینک سنر اور نوواک جوکووچ مونٹریال ٹینس ٹورنامنٹ سے دستبردار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو