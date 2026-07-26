لاہور میں ٹک ٹاکر رجب بٹ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔
نواب ٹاؤن پولیس نے عائشہ جٹ کی مدعیت میں رجب بٹ اور دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
مقدمے کے متن کے مطابق مدعیہ 25 جولائی کو اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک نجی کیفے میں کھانا کھانے گئی تھیں جہاں دو لڑکوں اور دو لڑکیوں نے ان کی دوست کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔
مدعیہ کا الزام ہے کہ ملزمان نے انہیں تھپڑ مارے اور اس دوران پستول بھی نکال لیے۔ مقدمے میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ میر شفیع نامی ایک ملزم نے فائرنگ بھی کی۔
عائشہ جٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ پوری کارروائی رجب بٹ کے کہنے پر کی گئی۔
پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی جبکہ تاحال رجب بٹ یا دیگر نامزد ملزمان کی جانب سے ان الزامات پر کوئی باضابطہ مؤقف سامنے نہیں آیا ہے۔