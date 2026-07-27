پہلے نشان حیدر یافتہ کیپٹن محمد سرور شہید کو 78ویں یوم شہادت پر مسلح افواج کا شاندار خراج عقیدت

ان کی شہادت قوم کے لیے ہمیشہ مشعلِ راہ رہے گی، عسکری قیادت

ویب ڈیسک July 27, 2026
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راولپنڈی:

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشانِ امتیاز (ملٹری)، ہلالِ جرات، چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے پہلے نشان حیدر حاصل کرنے والے کیپٹن محمد سرور شہید کے 78ویں یوم شہادت پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج کی قیادت نے کیپٹن محمد سرور شہید کی بے مثال بہادری، غیرمتزلزل عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور وطن کے دفاع کے لیے دی گئی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شہادت قوم کے لیے ہمیشہ مشعلِ راہ رہے گی۔

بیان میں کہا گیا کہ 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ کے دوران آزاد کشمیر کے علاقے تلپترا میں کیپٹن محمد سرور شہید نے آزادی کشمیر کی خاطر دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ وہ فرض کی ادائیگی کے دوران شہید ہونے پر نشان حیدر حاصل کرنے والے پاکستان کے پہلے فوجی افسر بنے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن محمد سرور شہید نے اپنے جوانوں کی قیادت اگلے مورچوں سے کرتے ہوئے غیرمعمولی جرات، شاندار عسکری حکمتِ عملی اور فرض شناسی کا مظاہرہ کیا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے قومی ہیرو بنا دیا۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ کیپٹن محمد سرور شہید کی لازوال قربانی جرات، استقامت اور وطن سے بے لوث محبت کی ہمیشہ زندہ رہنے والی علامت ہے۔

پاکستان کے عوام اور مسلح افواج ان کے عظیم ورثے کو انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں جبکہ ان کی قربانی آج بھی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو فرض، عزت اور حب الوطنی کے اعلیٰ ترین اصولوں پر قائم رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔
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