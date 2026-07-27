پشاور پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان رات گئے فائرنگ کا تبادلہ، ایک دہشت گرد ہلاک

علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن شروع کیا گیا

ویب ڈیسک July 27, 2026
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فوٹو: فائل
پشاور:

ریگی ماڈل ٹاؤن اور جمرود سے ملحقہ حدود میں پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک ہوگیا۔

سی سی پی او ڈاکٹر میاں سعید کے مطابق گزشتہ شب ریگی ماڈل ٹاؤن اور جمرود سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں پشاور پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔

پولیس نے بروقت اور مؤثر حکمت عملی کے تحت دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوگیا جبکہ اس کے دیگر ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن شروع کیا گیا۔

ڈاکٹر میاں سعید کے مطابق فرار ہونے والے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔
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