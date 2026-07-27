متنازع ٹویٹس کیس، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کی سزا معطلی درخواستوں کی جلد سماعت کی استدعا

درخواستیں فیصل صدیقی ایڈووکیٹ اور زینب جنجوعہ ایڈووکیٹ کی جانب سے جمع کرائی گئیں

ویب ڈیسک July 27, 2026
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فوٹو: فائل
اسلام آباد:

اسلام آباد ہائیکورٹ میں متنازع ٹویٹس کیس کے سلسلے میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کی جانب سے سزا معطلی کی درخواستوں پر جلد سماعت کی متفرق درخواستیں دائر کر دی گئیں۔

درخواستیں فیصل صدیقی ایڈووکیٹ اور زینب جنجوعہ ایڈووکیٹ کی جانب سے جمع کرائی گئیں، جن میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ دونوں درخواستیں 24 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر تھیں۔

متفرق درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ پراسیکوشن نے درخواستوں کے قابلِ سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا تھا، تاہم عدالت ان اعتراضات سے متعلق درخواست مسترد کر چکی ہے۔

درخواست گزاروں نے استدعا کی ہے کہ 27 جولائی سے شروع ہونے والے ہفتے میں سزا معطلی کی درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔
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