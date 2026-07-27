’ٹوائے اسٹوری 5‘ ایک ارب ڈالر کمانے والی سال کی پہلی ہالی ووڈ فلم بن گئی

اس نے سینما گھروں میں ریلیز کے تقریباً ایک ماہ بعد یہ اہم کامیابی حاصل کی۔

ویب ڈیسک July 27, 2026
facebook whatsup

ڈزنی اور پکسر کی مقبول اینیمیٹڈ فلم ’ٹوائے اسٹوری 5‘ نے عالمی باکس آفس پر ایک ارب ڈالر کا سنگ میل عبور کر لیا، جس کے بعد یہ 2026 کی اب تک سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے۔

’ٹوائے اسٹوری 5‘ ایک ارب ڈالر کمانے والی 2026 کی پہلی ہالی ووڈ فلم بن گئی ہے۔ اس نے سینما گھروں میں ریلیز کے تقریباً ایک ماہ بعد یہ اہم کامیابی حاصل کی۔ مضبوط بین الاقوامی بزنس اور لوگوں کی بڑی تعداد میں سینما آمد نے فلم کی کمائی کو مسلسل آگے بڑھایا۔

یہ فلم اپنی فرنچائز کی تاریخ کا سب سے بڑا اوپننگ ویک اینڈ بھی حاصل کر چکی ہے، جس کے بعد اس کی باکس آفس کارکردگی میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

فلم کی ہدایت کاری اینڈریو اسٹینٹن نے کی ہے جبکہ ٹام ہینکس نے ایک بار پھر ووڈی اور ٹم ایلن نے بز لائٹ ایئر کے کردار کو آواز دی ہے۔

’ٹوائے اسٹوری 5‘ کی کہانی اس مرتبہ بچوں کی ٹیکنالوجی پر بڑھتے انحصار کے گرد گھومتی ہے۔ فلم میں کھلونوں کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے، جہاں انہیں ’لیلی پیڈ‘ نامی ٹیبلٹ کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی روایتی کھیل کی اہمیت برقرار ہے۔

’ٹوائے اسٹوری 5‘ کی یہ کامیابی پکسر کے لیے ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسٹوڈیو حال ہی میں ملازمتوں میں کمی کے ایک مرحلے سے گزرا ہے۔

کمائی میں مزید اضافے کی توقع:

فلم کی عالمی باکس آفس پر کامیابی کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور آنے والے ہفتوں میں اس کی مجموعی کمائی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فلم ’کالا ہرن‘ تنازع، سلمان خان کے حق میں بڑا عدالتی فیصلہ آگیا

Express News

بھارتی اداکار رام چرن کی فلم شوٹنگ کے دوران زخمی ہونے کے بعد سرجری

Express News

سرکاری فلموں کےلیے 50 لاکھ روپے معاوضہ، میرا کا ایک اور شوشہ

Express News

’ٹوائے اسٹوری 5‘ ایک ارب ڈالر کمانے والی سال کی پہلی ہالی ووڈ فلم بن گئی

Express News

ماہرہ خان کی غزہ فنڈ ریزنگ تقریب میں شرکت، اسرائیلی برینڈز سے وابستگی پر تنقید کا شکار

Express News

پاکستانی شوبز کے وہ ستارے جو ’نیپو کڈز‘ ہونے کے باوجود اپنی شناخت بنانے میں کامیاب رہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو