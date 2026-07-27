’ٹوائے اسٹوری 5‘ ایک ارب ڈالر کمانے والی سال کی پہلی ہالی ووڈ فلم بن گئی

ڈزنی اور پکسر کی مقبول اینیمیٹڈ فلم ’ٹوائے اسٹوری 5‘ نے عالمی باکس آفس پر ایک ارب ڈالر کا سنگ میل عبور کر لیا، جس کے بعد یہ 2026 کی اب تک سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے۔
’ٹوائے اسٹوری 5‘ ایک ارب ڈالر کمانے والی 2026 کی پہلی ہالی ووڈ فلم بن گئی ہے۔ اس نے سینما گھروں میں ریلیز کے تقریباً ایک ماہ بعد یہ اہم کامیابی حاصل کی۔ مضبوط بین الاقوامی بزنس اور لوگوں کی بڑی تعداد میں سینما آمد نے فلم کی کمائی کو مسلسل آگے بڑھایا۔
یہ فلم اپنی فرنچائز کی تاریخ کا سب سے بڑا اوپننگ ویک اینڈ بھی حاصل کر چکی ہے، جس کے بعد اس کی باکس آفس کارکردگی میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
فلم کی ہدایت کاری اینڈریو اسٹینٹن نے کی ہے جبکہ ٹام ہینکس نے ایک بار پھر ووڈی اور ٹم ایلن نے بز لائٹ ایئر کے کردار کو آواز دی ہے۔
’ٹوائے اسٹوری 5‘ کی کہانی اس مرتبہ بچوں کی ٹیکنالوجی پر بڑھتے انحصار کے گرد گھومتی ہے۔ فلم میں کھلونوں کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے، جہاں انہیں ’لیلی پیڈ‘ نامی ٹیبلٹ کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی روایتی کھیل کی اہمیت برقرار ہے۔
’ٹوائے اسٹوری 5‘ کی یہ کامیابی پکسر کے لیے ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسٹوڈیو حال ہی میں ملازمتوں میں کمی کے ایک مرحلے سے گزرا ہے۔
کمائی میں مزید اضافے کی توقع:
فلم کی عالمی باکس آفس پر کامیابی کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور آنے والے ہفتوں میں اس کی مجموعی کمائی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔