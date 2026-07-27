فیفا ورلڈکپ کے بعد نیمار کا شاندار کم بیک، دو گول داغ کر ناقدین کو جواب دے دیا

برازیل کے اسٹار فٹبالر نیمار نے طویل وقفے کے بعد میدان میں شاندار واپسی کرتے ہوئے دو گول اسکور کرکے اپنے منفرد انداز میں ناقدین کو بھی جواب دے دیا۔
برازیلین لیگ میں سینٹوس کی جانب سے کھیلتے ہوئے نیمار نے چیپیکوئنس کے خلاف اہم میچ میں دو گول کیے جس کی بدولت ان کی ٹیم میچ 2-2 سے ڈرا کرنے میں کامیاب رہی۔
34 سالہ نیمار تقریباً ڈھائی ماہ بعد ایکشن میں نظر آئے۔
حالیہ دنوں میں انہیں اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب وہ اپنی ٹیم کے کوپا سوڈامریکانا میچ کے دوران ایک پوکر ٹورنامنٹ میں شریک تھے۔
نیمار نے اپنے پہلے گول کے بعد تاش بانٹنے کا اشارہ کیا جبکہ دوسرے جشن میں کارنر فلیگ کو گالف کلب کی طرح استعمال کرتے ہوئے گالف شاٹ کی نقل اتاری۔
برازیل کی تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی نے حال ہی میں ورلڈکپ میں ناروے کے ہاتھوں آخری 16 مرحلے سے اخراج کے بعد بین الاقوامی فٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔