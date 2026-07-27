حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حق رکھتے ہیں: سعودی عرب

پیر کو عراق سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر دو ڈرون داغے گئے جس کو ملک کے ایئر ڈیفنس نے فضا میں ہی تباہ کر دیا

ویب ڈیسک July 27, 2026
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سعودی عرب کی وزارتِ خارجہ نے ملک پر کیے جانے والے ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اس حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہے۔

وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں سعودی عرب نے عراقی حکومت پر زور دیا ہے کہ عراق اپنی سرزمین کو سعودی عرب کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔

واضح رہے پیر کے روز عراق کی سرزمین سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر دو ڈرون داغے گئے جس کو ملک کے ایئر ڈیفنس نے فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا۔

اس سے قبل جمعے کے روز سعودی افواج نے ہوثیوں کے زیر انتظام شہر الحدیدہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب خطے میں امریکا اور ایران کے درمیان معاملہ کشیدگی کا شکار ہیں۔

الحدیدہ کی بندرگاہ حوثیوں کے زیر انتظام یمن کے لیے اہم ہے جو ملک کے اس حصے کےلیے کمرشل اور امدادی درآمدات کو دیکھتی ہے۔

یمن میں سعودی حمایت یافتہ اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کشیدگی کی ذمہ داری حوثیوں پر عائد کی اور بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے کو بزدلانہ قرار دیا۔
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