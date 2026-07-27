جنرل عامر رضا کو گارڈ آف آنر پیش، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات

اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنرل عامر رضا کو کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی 

ویب ڈیسک July 27, 2026
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نیشنل اسٹریٹیجک کمانڈ کے نئے کمانڈر مقرر ہونے پر جنرل سید عامر رضا کو جنرل ہیڈکوارٹر میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی۔

آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل عامر رضا نے یادگارِ شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ملکی سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے فاتحہ خوانی بھی کی۔

بعد ازاں کمانڈر نیشنل اسٹریٹیجک کمانڈ جنرل عامر رضا نے جنرل ہیڈکوارٹرز میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔

اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنرل عامر رضا کو کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی  اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
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