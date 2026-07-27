7 اگست کو ملک کی تمام اہم شاہراہیں اور سڑکیں بند کریں گےصرف ایمبولینس گزرنے کی اجازت ہوگی، حافظ نعیم

لاکھوں لوگ گھروں سے نکلیں، نوجوان موٹر سائیکلوں سے سڑکیں بند کریں، حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں

ویب ڈیسک July 27, 2026
facebook whatsup

جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 7 اگست کو ملک بھر میں احتجاج کرتے ہوئے تمام اہم شاہراہیں اور سڑکیں بند کریں گے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جماعت اسلامی کے 7 اگست کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج کے حوالے سے حافظ نعیم الرحمان  کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا۔

اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا کہ 7 اگست کو ملک بھر کی اہم شاہراہوں پر احتجاج ہوں گے، سڑکیں بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگ گھروں سے نکلیں، نوجوان موٹر سائیکلوں سے سڑکیں بند کر دیں۔

امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ احتجاج کے دوران صرف ایمبولینسز کو راستہ دیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا  احتجاج تاریخی ہوگا، جس میں حکمرانوں کو مجبور کردیں گے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی کی پرامن اور جمہوری جدوجہد میں رکاوٹ کھڑی  نہ کی جائے، حکومت فوری طور پر پیٹرولیم لیوی ختم کرے اور آئی پی پیز معاہدوں پر نظرثانی کرے۔

حافظ نعیم نے ہدایت کی کہ احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے ملک بھر میں 20 ہزار کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا جائے گا جبکہ انہوں نے اپیل کی کہ تاجر، وکلا، طلبہ اور مزدوروں سمیت تمام طبقات کے افراد احتجاج میں شامل ہوں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

چھوٹے دکانداروں کے لیے خصوصی ٹیکس طریقہ کار متعارف

Express News

بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کیس، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے آئینی عدالت میں جواب جمع کرادیا

Express News

2030 تک پاکستان کی آبادی 30 کروڑ تک پہنچنے کا امکان

Express News

میر پور، بھمبر میں استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار گرفتار

Express News

راولاکوٹ میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حملے میں رینجرز سپاہی شہید، 3 پولیس اہلکار زخمی

Express News

ڈیزل مزید مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کی معمولی کمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو