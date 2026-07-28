امریکا: 53 برس بعد بوتل میں بند پیغام مل گیا

یہ پیغام 53 سال قبل ایک نو سالہ بچی نے سمندر میں بہایا تھا

ویب ڈیسک July 28, 2026
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نیو جرسی کے دلدلی علاقے کی صفائی کے دوران ایک شخص کو بوتل میں بند ایک پیغام ملا ہے جو 53 سال قبل ایک نو سالہ بچی نے سمندر میں بہایا تھا۔

دی ٹائیڈ لینڈز انیشی ایٹو کے شریک بانی جان کاؤٹرمین اپر ٹاؤن شپ کے دلدلی علاقے میں معمول کی صفائی کر رہے تھے کہ انہیں ایک بند بوتل ملی، جس میں ایک نو سالہ بچی کا مزاحیہ پیغام موجود تھا۔

پیغام میں لکھا تھا ’یہ بوتل 20 اگست 1973 کو اوشن سٹی کے سیکنڈ اسٹریٹ بیچ سے اس وقت سمندر میں بہائی گئی، جب میرے اغوا کار مجھے بحرِ اوقیانوس کے ساحل سے دور ایک جزیرے پر لے جا رہے تھے۔ براہِ کرم میرے خاندان کو اطلاع دیں کہ بے رحم اسفنج کے ماہی گیر مجھے شارک سے بھرے پانیوں میں غوطے لگانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ مہربانی کرکے یہ پیغام میرے گھر کے پتے پر واپس بھیج دیں۔ شاید آپ نے میری جان بچا لی ہو! شکریہ۔ لاری بلیئر۔‘

جان کاؤٹرمین نے لاری بلیئر کو تلاش کرنے کی امید میں اس پیغام کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی، جو آخرکار ان کی بہن ایلیسن اسپینسر تک پہنچ گئی۔

ایلیسن اسپینسر نے بتایا کہ اس وقت لاری کی عمر نو سال تھی جبکہ وہ خود 16 سال کی تھیں۔ لاری نے یہ پیغام انہیں بول کر لکھوایا تھا کیونکہ ان کی لکھائی بہتر تھی۔ اس کے بعد دونوں بہنوں نے اوشن سٹی کے ساحل سے یہ بوتل سمندر میں بہا دی تھی۔
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