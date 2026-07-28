فتنہ الہندوستان کے دہشتگردوں کا کوئٹہ میں بزدلانہ حملہ، ایک شہری شہید

حملے میں بچے سمیت 4 افراد زخمی ہوئے، پولیس

ویب ڈیسک July 28, 2026
facebook whatsup
اسلام آبا د:

کوئٹہ میں فتنہ الہندوستان کے بزدلانہ حملے میں ایک شہری شہید ہوگیا۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی جانب سے کوئٹہ میں پٹیل روڈ پر حملہ کیا گیا، فتنہ الہندوستان کے دہشتگردوں کے بزدلانہ حملے میں ایک شہری شہید جبکہ ایک بچے سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔

فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے  حملے میں زخمی بچے ابرار احمد  کا کہنا تھا کہ میں اپنے علاج کیلئے کوئٹہ میں  پٹیل روڈ پر واقع  اسپتال آیا تھا، فیملی کے ہمراہ اسپتال سے باہر آ رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا جس میں  میں شدید زخمی ہوا۔

دھماکے میں زخمی وزیر خان کا کہنا تھا کہ ورکشاپ سے کام مکمل کرکے دوستوں کے ہمراہ گھر جارہا تھا کہ دھماکے کی زد میں آ گیا، دھماکے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا اور جب آنکھ کھلی تو اسپتال میں تھا۔

ماہرین کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے بعد فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، فتنہ الہندوستان (بی ایل اے) کے دہشت گرد خوف و ہراس کی فضا قائم کرنے کیلئے مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نوشکی میں 3 روز کیلیے کرفیو نافذ

Express News

پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو مسترد کردیا

Express News

کراچی کا کھلا نالہ 2 جانیں لے گیا، نوجوان جاں بحق اور 4 سالہ بچہ لاپتہ

Express News

کویت کے وزیر خارجہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے

Express News

بلوچستان حکومت کا دہشت گردی کا شکار سویلین متاثرین کیلیے معاوضہ پیکیج میں تاریخی اضافہ

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو