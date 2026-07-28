طیارہ حادثہ: تحقیقات کیلئے عالمی سرچ ٹیم کی آمد متوقع، طیارے کے مالک کی رابطوں کے باوجود عدم پیشی

تحقیقات کے لیے بین الاقوامی ڈیپ سی سرچ ٹیم کی اگست کے وسط سے اگست کے آخر تک پاکستان آمد متوقع ہے

ویب ڈیسک July 28, 2026
facebook whatsup

کے ٹو ایئرویز کارگو طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی ڈیپ سی سرچ ٹیم کی اگست کے وسط سے اگست کے آخر تک پاکستان آمد متوقع ہے۔ جدید آلات، ڈائیونگ بیل، ایئر بیگز، ریموٹ وہیکل اور دیگر آلات سے لیس خصوصی غوطہ خور انتہائی گہرے سمندر میں سالویج آپریشن کریں گے۔

ذرائع کے مطابق عملے، انجن، فیوزلاج اور بلیک باکس کی تلاش پر خطیر اخراجات متوقع ہیں، جبکہ ڈیپ سی سرچ آپریشن پر 10 ملین ڈالر (تقریباً 2 ارب 78 کروڑ روپے) لاگت آنے کا امکان ہے۔ طیارہ ساز کمپنی اور انشورنس کمپنی بھی ملبے اور حادثے سے متعلق حقائق کی تلاش میں متحرک ہیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ سمندر میں تباہ ہونے والا کارگو طیارہ آئرلینڈ کی ایک کمپنی کی ملکیت تھا، جسے راجہ طارق اور دیگر شیئر ہولڈرز نے ڈرائی لیز پر حاصل کیا تھا۔

انشورنس کلیم کی رقم طیارے کی مالک آئرلینڈ کی کمپنی کو ادا کی جائے گی، جبکہ بین الاقوامی قوانین کے تحت متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ بھی دیا جائے گا۔

ذرائع کے مطابق طیارے کے مالک طارق راجہ متعدد رابطوں کے باوجود تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئے، جبکہ دبئی میں مقیم طارق راجہ نے میڈیکل گراؤنڈ پر پیشی سے معذرت کر لی ہے۔ وہ زوم کے ذریعے تحقیقاتی حکام سے رابطے میں رہیں گے۔

ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ بیورو آف ایئرکرافٹ سیفٹی انویسٹی گیشن اگست کے پہلے ہفتے میں اب تک کی پیش رفت پر مشتمل عبوری رپورٹ حکومتِ پاکستان کو پیش کرے گا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نوشکی میں 3 روز کیلیے کرفیو نافذ

Express News

پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو مسترد کردیا

Express News

کراچی کا کھلا نالہ 2 جانیں لے گیا، نوجوان جاں بحق اور 4 سالہ بچہ لاپتہ

Express News

کویت کے وزیر خارجہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے

Express News

بلوچستان حکومت کا دہشت گردی کا شکار سویلین متاثرین کیلیے معاوضہ پیکیج میں تاریخی اضافہ

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو