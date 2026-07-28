لاہور کی فیملی کورٹ نے سوشل میڈیا اسٹار ڈاکٹر نبیہا علی کی جانب سے خلع کی ڈگری کے لیے دائر درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔
کیس کی سماعت لاہور فیملی کورٹ کی جج نے کی جس میں ڈاکٹر نبیہا علی کی جانب سے ایڈووکیٹ مدثر چوہدری پیش ہوئے۔
سماعت کے دوران وکیل مدثر چوہدری نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر نبیہا علی کے اپنے شوہر کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں۔
وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ خلع کی ڈگری کے لیے دائر درخواست واپس لینے کی اجازت دی جائے۔
عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر ڈاکٹر نبیہا علی کی خلع کی درخواست خارج کر دی۔