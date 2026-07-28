ٹام کروز کی بیٹی نے والد کا نام ترک کر کے نئی شناخت اپنا لی

اداکار کی 20 سالہ بیٹی نے اب اپنا نام سوری نوئلی رکھ لیا ہے۔

ویب ڈیسک July 28, 2026
facebook whatsup

ہالی ووڈ اسٹار ٹام کروز اور اداکارہ کیٹی ہومز کی بیٹی سوری نے اپنی شناخت کے حوالے سے اہم فیصلہ کرتے ہوئے والد کا سرنیم ’کروز‘  ترک کر دیا ہے۔

امریکی میگزین پیپل کے مطابق اداکار کی 20 سالہ بیٹی نے اب اپنا نام سوری نوئلی رکھ لیا ہے۔ وہ پٹسبرگ کی کارنیگی میلن یونیورسٹی میں زیرِ تعلیم ہیں اور اکتوبر 2024 میں ووٹر رجسٹریشن کے دوران بھی اسی نام کا استعمال کر چکی ہیں۔

سوری نے ’نوئلی‘ نام اپنی والدہ کیٹی ہومز کے مڈل نیم سے لیا ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ جون 2024 میں ہائی اسکول گریجویشن کے موقع پر یہ نام استعمال کیا تھا۔

@dailymail

Tom Cruise and Katie Holmes' daughter, Suri, has officially changed her last name, according to newly obtained voter registration records. The 20-year-old college student is now legally registered as Suri Noelle, adopting her mother's middle name in place of Cruise. The change follows her use of the name during her high school graduation last year, marking another step as she establishes her own identity. #suri #tomcruise #katieholmes #celebrity

♬ THE MOON - Camargguinho

رپورٹس کے مطابق سوری نے اپنی والدہ کے لیے حمایت کا اظہار، اپنی شناخت خود بنانے، اور کالج کی زندگی میں نئی شروعات کرنے کیلئے یہ فیصلہ کیا ہے۔

کیٹی ہومز نے بیٹی کی کامیابی اور کالج جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’مجھے سوری پر فخر ہے، بیٹی کے قریب نہ رہنے پر اس کی کمی محسوس ہو گی لیکن میں اس کے نئے سفر پر بہت خوش ہوں۔‘‘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کیٹی نے سوری کی جوانی کے اس مرحلے کو اپنے ماضی سے جوڑتے ہوئے کہا کہ ’’یہ عمر خود کو دریافت کرنے اور نئی چیزیں سیکھنے کا دلچسپ وقت ہے۔‘‘

یاد رہے کہ ٹام کروز اور کیٹی ہومز نے نومبر 2006 میں شادی کی تھی، تاہم دونوں 2012 میں الگ ہو گئے۔ سوری ان کی اکلوتی اولاد ہیں اور والدین کی علیحدگی کے بعد وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی آئی ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وائرل جم ویڈیو پر قیاس آرائیاں، رجب بٹ نے سعدیہ بلوچ سے تعلق کی حقیقت بتادی

Express News

سڑک پر کسمپرسی کی حالت میں ملنے والی بھارت کی سینئر اداکارہ زندگی کی بازی ہار گئیں

Express News

کیا سیف علی خان پاکستانی ڈرامے میں کام کررہے ہیں؟ وکی پیڈیا پر نام شامل

Express News

ایک غیر سنجیدہ ویڈیو سے ’جنریشن زی کا وائرل بوائے‘ بننے والا نوجوان کون ہے؟

Express News

سینئر اداکار محمد احمد نے حرا مانی کے ساتھ برسوں کی ناراضی پر خاموشی توڑ دی

Express News

ریمپ واک میں متھیرا اور صاحبہ کے لڑکھڑانے کی ویڈیوز وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو