سیالکوٹ: جائیداد ہتھیانے کے لالچ میں زندہ شخص کو سرکاری ریکارڈ میں مردہ قرار دیے جانے کا انکشاف

تحصیل سمبڑیال کے رہائشی نبی احمد کے مبینہ طور پر جعلی نمازِ جنازہ، مولوی، قبر اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا انکشاف ہوا ہے

ویب ڈیسک July 28, 2026
facebook whatsup

سیالکوٹ میں جائیداد ہتھیانے کے لالچ میں زندہ شخص کو سرکاری ریکارڈ میں مردہ قرار دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔

تحصیل سمبڑیال کے رہائشی نبی احمد کے مبینہ طور پر جعلی نمازِ جنازہ، مولوی، قبر اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا انکشاف ہوا ہے۔

متاثرہ بزرگ نبی احمد نے اپنے زندہ ہونے کی تصدیق کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے پیش ہو کر بیان دیا کہ "میں زندہ ہوں"۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مردہ قرار دیے گئے بزرگ کا ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا۔

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے پٹواری اور متعلقہ حکام کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نوشکی میں 3 روز کیلیے کرفیو نافذ

Express News

پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو مسترد کردیا

Express News

کراچی کا کھلا نالہ 2 جانیں لے گیا، نوجوان جاں بحق اور 4 سالہ بچہ لاپتہ

Express News

کویت کے وزیر خارجہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے

Express News

بلوچستان حکومت کا دہشت گردی کا شکار سویلین متاثرین کیلیے معاوضہ پیکیج میں تاریخی اضافہ

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو