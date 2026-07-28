سیالکوٹ: جائیداد ہتھیانے کے لالچ میں زندہ شخص کو سرکاری ریکارڈ میں مردہ قرار دیے جانے کا انکشاف

سیالکوٹ میں جائیداد ہتھیانے کے لالچ میں زندہ شخص کو سرکاری ریکارڈ میں مردہ قرار دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔
تحصیل سمبڑیال کے رہائشی نبی احمد کے مبینہ طور پر جعلی نمازِ جنازہ، مولوی، قبر اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا انکشاف ہوا ہے۔
متاثرہ بزرگ نبی احمد نے اپنے زندہ ہونے کی تصدیق کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے پیش ہو کر بیان دیا کہ "میں زندہ ہوں"۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مردہ قرار دیے گئے بزرگ کا ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا۔
اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے پٹواری اور متعلقہ حکام کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔