ریمپ واک میں متھیرا اور صاحبہ کے لڑکھڑانے کی ویڈیوز وائرل

’ہر فنکار ریمپ واک میں یکساں مہارت نہیں رکھتا‘، سوشل میڈیا صارفین کی فنکاراؤں کی ریمپ واک پر تنقید

ویب ڈیسک July 28, 2026
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پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف شخصیات متھیرا اور صاحبہ ایک فیشن ایونٹ میں ریمپ واک کے دوران پیش آنے والے غیر متوقع واقعے کے باعث سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔

حال ہی میں منعقد ہونے والے ایک فیشن شو میں متعدد اداکاراؤں اور ماڈلز نے معروف ڈیزائنرز کے ملبوسات کی نمائش کے لیے ریمپ پر واک کی، تاہم ایونٹ کے دوران متھیرا اور صاحبہ کی واک کی ویڈیوز تیزی سے وائرل ہو گئیں۔

وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریمپ پر چلتے ہوئے دونوں فنکاراؤں کو توازن برقرار رکھنے میں دشواری پیش آئی، جبکہ بعض مواقع پر وہ لڑکھڑاتی بھی نظر آئیں۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ تقریب میں صرف متھیرا اور صاحبہ ہی نہیں بلکہ دیگر شرکا بھی بار بار توازن کھوتے دکھائی دیے، جس کے بعد ریمپ کی تیاری اور معیار پر سوالات اٹھنے لگے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کئی صارفین نے رائے دی کہ ریمپ کی سطح مناسب نہیں تھی اور اس میں تکنیکی خامی موجود تھی، جس کی وجہ سے شرکا کو واک کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض افراد کا کہنا تھا کہ اگر ریمپ میں مسئلہ تھا تو منتظمین کو شو شروع ہونے سے پہلے اسے درست کرنا چاہیے تھا تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوسری جانب کچھ سوشل میڈیا صارفین نے فنکاراؤں کی ریمپ واک پر تنقید بھی کی اور کہا کہ ریمپ پر پیشہ ورانہ انداز میں چلنے کے لیے باقاعدہ تربیت ضروری ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اداکاری اور ماڈلنگ الگ شعبے ہیں، اس لیے ہر فنکار ریمپ واک میں یکساں مہارت نہیں رکھتا۔

سوشل میڈیا پر اس واقعے سے متعلق تبصروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاں کچھ صارفین نے منتظمین کو ناقص انتظامات کا ذمے دار قرار دیا، وہیں متعدد افراد نے متھیرا اور صاحبہ کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ریمپ کی خرابی کی وجہ سے کسی بھی شخص کے لیے توازن برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ویڈیوز اب مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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ریمپ واک میں متھیرا اور صاحبہ کے لڑکھڑانے کی ویڈیوز وائرل

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