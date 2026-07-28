بھارت کی معروف تیلگو فلم انڈسٹری کی سینئر اداکارہ پاورا شیاملا طویل علالت کے بعد انتقال کرگئیں۔ 75 سالہ اداکارہ حیدرآباد کے عثمانیہ اسپتال میں زیرِ علاج تھیں، جہاں طبیعت زیادہ بگڑنے کے بعد انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ جانبر نہ ہو سکیں۔
پاورا شیاملا کی وفات نے اس لیے بھی توجہ حاصل کی ہے کیونکہ چند ہفتے قبل ان کی زندگی کا انتہائی افسوسناک پہلو منظرِ عام پر آیا تھا۔ مالی مشکلات کے باعث ایک نجی اسپتال سے علاج نہ ملنے کے بعد وہ سڑک پر بے یار و مددگار حالت میں پائی گئی تھیں، جہاں پولیس نے انہیں اپنی تحویل میں لے کر سرکاری اسپتال منتقل کیا تھا۔
رپورٹس کے مطابق اداکارہ گزشتہ کئی برسوں سے عمر سے متعلق مختلف بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ محدود آمدنی، مسلسل علاج کے اخراجات اور اپنی علیل بیٹی کی دیکھ بھال نے ان کی زندگی کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا تھا۔ معاشی حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ وہ مناسب طبی سہولیات تک بھی باقاعدگی سے رسائی حاصل نہیں کر پا رہی تھیں۔
یہ پہلا موقع نہیں تھا جب انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دسمبر 2025 میں بھی اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ اداکارہ اور ان کی بیٹی کو رہائش گاہ خالی کرنے پر مجبور ہونا پڑا، جس کے بعد ان کی معاشی پریشانیوں نے مزید شدت اختیار کر لی۔
پاورا شیاملا نے تین دہائیوں سے زائد عرصے تک ٹالی ووڈ میں بطور معاون اداکارہ خدمات انجام دیں۔ وہ اپنے منفرد مزاحیہ کرداروں کی بدولت شائقین میں خاصی مقبول تھیں۔ انہوں نے چرنجیوی، پربھاس، جونیئر این ٹی آر، الو ارجن اور دیگر کئی بڑے ستاروں کے ساتھ متعدد کامیاب فلموں میں اداکاری کی۔ ان کی نمایاں فلموں میں گولی مار، کھڈگم، آندھرا والا، وارشم اور دیگر شامل ہیں۔
اداکارہ کی آخری نمایاں فلم ’’ماتھو وڈالارا‘‘ تھی، جو 2019 میں ریلیز ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے کئی مزاحیہ مناظر آج بھی سوشل میڈیا پر میمز کی صورت میں مقبول ہیں اور نئی نسل کے صارفین انہیں بڑے شوق سے شیئر کرتے ہیں۔
پاورا شیاملا کی وفات نے بھارتی فلمی صنعت میں سینئر فنکاروں کی فلاح، طبی سہولیات اور معاشی تحفظ سے متعلق ایک بار پھر اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ شوبز شخصیات اور مداح ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔