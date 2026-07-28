سڑک پر کسمپرسی کی حالت میں ملنے والی بھارت کی سینئر اداکارہ زندگی کی بازی ہار گئیں

اداکارہ مالی مشکلات کے باعث اسپتال سے علاج نہ ملنے کے بعد سڑک پر بے یار و مددگار حالت میں پائی گئی تھیں

ویب ڈیسک July 28, 2026
facebook whatsup

بھارت کی معروف تیلگو فلم انڈسٹری کی سینئر اداکارہ پاورا شیاملا طویل علالت کے بعد انتقال کرگئیں۔ 75 سالہ اداکارہ حیدرآباد کے عثمانیہ اسپتال میں زیرِ علاج تھیں، جہاں طبیعت زیادہ بگڑنے کے بعد انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ جانبر نہ ہو سکیں۔

پاورا شیاملا کی وفات نے اس لیے بھی توجہ حاصل کی ہے کیونکہ چند ہفتے قبل ان کی زندگی کا انتہائی افسوسناک پہلو منظرِ عام پر آیا تھا۔ مالی مشکلات کے باعث ایک نجی اسپتال سے علاج نہ ملنے کے بعد وہ سڑک پر بے یار و مددگار حالت میں پائی گئی تھیں، جہاں پولیس نے انہیں اپنی تحویل میں لے کر سرکاری اسپتال منتقل کیا تھا۔

رپورٹس کے مطابق اداکارہ گزشتہ کئی برسوں سے عمر سے متعلق مختلف بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ محدود آمدنی، مسلسل علاج کے اخراجات اور اپنی علیل بیٹی کی دیکھ بھال نے ان کی زندگی کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا تھا۔ معاشی حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ وہ مناسب طبی سہولیات تک بھی باقاعدگی سے رسائی حاصل نہیں کر پا رہی تھیں۔

یہ پہلا موقع نہیں تھا جب انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دسمبر 2025 میں بھی اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ اداکارہ اور ان کی بیٹی کو رہائش گاہ خالی کرنے پر مجبور ہونا پڑا، جس کے بعد ان کی معاشی پریشانیوں نے مزید شدت اختیار کر لی۔

پاورا شیاملا نے تین دہائیوں سے زائد عرصے تک ٹالی ووڈ میں بطور معاون اداکارہ خدمات انجام دیں۔ وہ اپنے منفرد مزاحیہ کرداروں کی بدولت شائقین میں خاصی مقبول تھیں۔ انہوں نے چرنجیوی، پربھاس، جونیئر این ٹی آر، الو ارجن اور دیگر کئی بڑے ستاروں کے ساتھ متعدد کامیاب فلموں میں اداکاری کی۔ ان کی نمایاں فلموں میں گولی مار، کھڈگم، آندھرا والا، وارشم اور دیگر شامل ہیں۔

اداکارہ کی آخری نمایاں فلم ’’ماتھو وڈالارا‘‘ تھی، جو 2019 میں ریلیز ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے کئی مزاحیہ مناظر آج بھی سوشل میڈیا پر میمز کی صورت میں مقبول ہیں اور نئی نسل کے صارفین انہیں بڑے شوق سے شیئر کرتے ہیں۔

پاورا شیاملا کی وفات نے بھارتی فلمی صنعت میں سینئر فنکاروں کی فلاح، طبی سہولیات اور معاشی تحفظ سے متعلق ایک بار پھر اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ شوبز شخصیات اور مداح ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وائرل جم ویڈیو پر قیاس آرائیاں، رجب بٹ نے سعدیہ بلوچ سے تعلق کی حقیقت بتادی

Express News

سڑک پر کسمپرسی کی حالت میں ملنے والی بھارت کی سینئر اداکارہ زندگی کی بازی ہار گئیں

Express News

کیا سیف علی خان پاکستانی ڈرامے میں کام کررہے ہیں؟ وکی پیڈیا پر نام شامل

Express News

ایک غیر سنجیدہ ویڈیو سے ’جنریشن زی کا وائرل بوائے‘ بننے والا نوجوان کون ہے؟

Express News

سینئر اداکار محمد احمد نے حرا مانی کے ساتھ برسوں کی ناراضی پر خاموشی توڑ دی

Express News

ریمپ واک میں متھیرا اور صاحبہ کے لڑکھڑانے کی ویڈیوز وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو