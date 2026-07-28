وائرل جم ویڈیو پر قیاس آرائیاں، رجب بٹ نے سعدیہ بلوچ سے تعلق کی حقیقت بتادی

وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا تھا کہ رجب بٹ، سعدیہ بلوچ کو مختلف ورزشیں کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں

ویب ڈیسک July 28, 2026
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پاکستان کے معروف یوٹیوبر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر رجب بٹ نے فٹنس انفلوئنسر سعدیہ بلوچ کے ساتھ وائرل ہونے والی جم ویڈیو پر جاری قیاس آرائیوں کے بعد اپنے تعلق کی حقیقت واضح کردی۔

رجب بٹ حالیہ دنوں اپنی سابق اہلیہ ایمان سے علیحدگی کی تصدیق کے بعد مسلسل خبروں میں رہے۔ اسی دوران لاہور کے ایک جم میں ان کی سعدیہ بلوچ کے ساتھ ورزش کرتے ہوئے ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، جس کے بعد دونوں کے تعلق سے متعلق مختلف افواہیں گردش کرنے لگیں۔

وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا تھا کہ رجب بٹ، سعدیہ بلوچ کو مختلف ورزشیں کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اور جم ٹریننگ کے دوران ان کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ ان مناظر کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے ملا جلا ردِعمل دیکھنے میں آیا، جبکہ بعض افراد نے دونوں کے درمیان ممکنہ تعلق کے حوالے سے قیاس آرائیاں بھی شروع کر دیں۔

سوشل میڈیا پر شدید تنقید اور افواہوں کے بعد رجب بٹ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سعدیہ بلوچ کے ساتھ ان کا تعلق صرف دوستی اور پیشہ ورانہ نوعیت کا ہے۔ ان کے مطابق جم میں ملاقات اور ورزش کا مقصد صرف فٹنس تھا، اس کے علاوہ دونوں کے درمیان کسی قسم کا رومانوی تعلق موجود نہیں۔

رجب بٹ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر مختصر ویڈیوز کی بنیاد پر لوگوں کو نتائج اخذ نہیں کرنے چاہییں، کیونکہ حقیقت اکثر وائرل کلپس سے مختلف ہوتی ہے۔ انہوں نے مداحوں سے اپیل کی کہ وہ غیر مصدقہ خبروں اور افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے ان کے مؤقف کو بھی مدنظر رکھیں۔

واضح رہے کہ سعدیہ بلوچ کراچی سے تعلق رکھنے والی معروف فٹنس اور ڈیجیٹل انفلوئنسر ہیں، جو صحت اور ورزش سے متعلق مواد کی وجہ سے سوشل میڈیا پر خاصی مقبول ہیں۔
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