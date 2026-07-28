امید کا چراغ ابھی بجھا نہیں

ایک لکھاری کی تحریر میں یہ خوبی ضرور ہونی چاہیے کہ اس کے الفاظ سے امید کی کوئی نہ کوئی کرن پھوٹتی نظر آئے۔

اطہر قادر حسن July 28, 2026
facebook whatsup

ایک لکھاری کی تحریر میں یہ خوبی ضرور ہونی چاہیے کہ اس کے الفاظ سے امید کی کوئی نہ کوئی کرن پھوٹتی نظر آئے۔ حالات چاہے کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہوں، تحریر کو مکمل ناامیدی کا آئینہ نہیں بننا چاہیے۔ الفاظ اگر دلوں میں امید جگا سکیں، حوصلہ دے سکیں اور مشکل وقت میں راستہ دکھا سکیں تو شاید یہی تحریر کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

والد صاحب کی تحریروں اور گفتگو میں ہمیشہ ایک مثبت سوچ اور امید کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ پاکستانیت کے سچے داعی تھے اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ان کی کاٹ دار تحریریں آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ شاید وہ ایک ایسے دور میں جیئے تھے جب پاکستان کے معاشی حالات عام آدمی کی زندگی کو آج کی نسبت کم متاثر کرتے تھے اور آج کے دور کی بے شمار سہولیات، آسائشیں اور رنگینیاں زندگی کا لازمی حصہ نہیں بنی تھیں۔ لوگ قناعت پسند تھے اور دستیاب وسائل میں خوش رہنے کا ہنر جانتے تھے۔

لیکن آج کی جدید دنیا میں انسانی زندگی میں سہولیات کا اس قدر دخل ہو گیا ہے کہ کس آسائش کو اپنایا اور کس کو چھوڑا جائے ۔ ہر شخص انھیں للچائی نظروں سے دیکھتا ہے، چاہے وہ انھیں حاصل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو یا نہیں، لیکن چاہتا ہے کہ دنیا میں دستیاب ہر آسائش اس کی دسترس میں ہو۔ یوں ضرورت اور خواہش کے درمیان ایک ایسی دوڑ شروع ہو گئی ہے جس کا کوئی اختتام دکھائی نہیں دیتا۔

مسئلہ اس وقت سنگین ہو جاتا ہے جب ملک کے معاشی حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ کاروبار محدود ہو جائیں، روزگار کے مواقع سکڑ جائیں اور نوجوانوں کے لیے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی ایک باعزت ملازمت کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے اور برسوں کی محنت کے بعد جب ایک نوجوان اپنی ڈگری ہاتھ میں لیے نوکری کی تلاش میں در بدر پھرتا ہے اور اسے اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی موقع نہیں ملتا تو اس کے اندر بے چینی اور ناامیدی کا جنم لینا فطری امر ہے۔پھر یہی نوجوان ملکی حالات سے مایوس ہو کر اس تگ و دو میں مصروف ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان چھوڑ کر ایسے ملک منتقل ہو جائے جہاں روزگار کے مواقع ہوں، زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہو اور ریاست اپنے شہریوں کو عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا موقع دے۔

 آج ہمارے قابل نوجوان ان ممالک کا رخ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں جہاں انھیں روشن مستقبل کی امید دکھائی دیتی ہے۔ اسے ’برین ڈرین‘ کہتے ہیں۔ پاکستان کی اشرافیہ تو اپنے بچوں کے مستقبل کا بندوبست پہلے ہی کر چکی ہے، اب ہمارے جیسے مڈل کلاسیے بھی اسی سوچ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اگر بچوں کو بہتر مستقبل دینا ہے تو انھیں بیرون ملک منتقل کر دینا چاہیے کیونکہ آنے والا وقت مزید مشکل اور سخت نظر آتا ہے۔ ہماری نئی نسل جسے ’جنریشن زی‘ کہا جاتا ہے، ایک ایسی دنیا میں پروان چڑھ رہی ہے جہاں خواہشات بہت بڑی اور مواقع بہت محدود ہیں۔

 شاید وہ قناعت پسندی، جو ہمارے بزرگوں کا خاصہ تھی،بزرگوںکے ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئی، جب زندگی سے برکت کا احساس کم ہونے لگے تو خواہشیں بڑھتی جاتی ہیںاور مایوسیاں زندگی پر سایہ ڈال دیتی ہیںلیکن میں آج بھی مایوس نہیں ہوں۔ سکون صرف بڑی گاڑی، بڑے گھر اور بیرون ملک بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہوتا، سکون ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر ملنے والی اس خوشی کا نام بھی ہے جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔آخر یہ کیسی زندگی ہے کہ جس اولاد کے لیے انسان اپنی زندگی داؤ پر لگا دے، بہترین تعلیم دے، اپنی بساط سے بڑھ کر آسائش فراہم کرنے کی کوشش کرے اور جب ان کے ساتھ زندگی کے خوبصورت دن گزارنے کا وقت آئے توانھیں سات سمندر پار رخصت کردے ۔آج ہمارے اردگرد ایسے بے شمار بزرگ والدین موجود ہیں جو بڑے بڑے گھروں میں تنہا اور کرب ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر کشادہ ہیں مگر دل ویران ہیں۔ سہولیات بے شمار ہیں مگر اپنوں کی آواز سننے کو کان ترستے ہیں۔

اولاد کامیاب ہے مگر والدین کی آنکھیں دروازے پر لگی رہتی ہیں۔میں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ کسی ملک کی شہریت لے لیتے ہیں، اس طرح ویزوں کے جھنجھٹ سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ پاکستان سے باہر جانا ہی نہیں چاہتا اور نہ ہی اپنی زندگی میں یہ آپشن رکھنا چاہتا ہے کہ کبھی بیرون ملک منتقل ہو سکے۔شاید اس کے اندر بھی اپنے دادا کی پاکستانیت، اپنی دھرتی سے محبت اور قناعت کی وہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے جو کبھی ہماری نسل کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اس کے جواب نے مجھے ایک لمحے کے لیے یہ احساس ضرور دلایا کہ شاید امید کا چراغ ابھی بجھا نہیں، شاید ہماری نئی نسل میں وطن سے جڑے رہنے کی خواہش زندہ ہے، شاید ہم نے ابھی سب کچھ نہیں کھویا۔ بیرون ملک زندگی بھی کوئی آسان نہیںہے، بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی مشقت ہے، کوئی تفریح نہیں ، تنہائی ہے، اجنبیت ہے اور اپنے وطن سے دوری کا ایک مستقل کرب بھی ہے۔

اگرہماری حکومت اپنے نوجوانوں کو مواقع دے، کاروبار کو سہارا ملے، میرٹ کو فروغ دیا جائے اور عام آدمی کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے تو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری اس نازک اور مشکل دور کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ہم ایک ایسی قوم ہیں جو مشکل ترین حالات میں بھی کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ ضرورت صرف وسائل کو درست سمت دینے، نظام میں ترتیب پیدا کرنے اور قیادت میں اخلاص پیدا کرنے کی ہے جس دن حکمران عوام کو بوجھ نہیں بلکہ اپنی ذمے داری سمجھنے لگے، جس دن نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے لیے پاسپورٹ کے بجائے اپنے وطن پر بھروسہ محسوس ہونے لگا، اس دن پاکستان کے آسمان پر چھائے مایوسی اور ناامیدی کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے اور وہ دن ضرور آئے گاکیونکہ قومیں صرف وسائل سے نہیں، امید سے زندہ رہتی ہیںاور جب تک اس ملک کے لوگوں کے دل میں پاکستان کے لیے امید کا ایک چراغ بھی روشن ہے تب تک پاکستان کا مستقبل تاریک نہیں ہو سکتا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بھارت کی داخلی سیاست کا بحران

Express News

سیاسی مخالفت میں حقائق سے انکار

Express News

خاموش محافظ

Express News

عوام کے جاننے کے حق پر قدغن

Express News

آزادکشمیر الیکشن کا پہلا مرحلہ‘ ن لیگ کی فتح

Express News

امید کا چراغ ابھی بجھا نہیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو