سلمان خان ایک بار پھر مدد کے لیے آگے، آسام کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی مہم کا آغاز کر دیا

سلمان خان ممبئی میں فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہونے کے باوجود امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔

ویب ڈیسک July 29, 2026
facebook whatsup

معروف بھارتی اداکار سلمان خان نے انڈیا کی ریاست آسام میں شدید سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے مبینہ طور پر کئی مراحل پر مشتمل امدادی مہم شروع کر دی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان نے اپنی فلاحی تنظیم ’بینگ ہیومن‘ کے ذریعے آسام کے سلمان خان فین کلب (ایس کے ایف سی) سے رابطہ کیا اور متاثرہ خاندانوں تک امداد پہنچانے کے لیے مرحلہ وار منصوبہ تیار کیا۔

پہلے مرحلے میں کھانے اور ضروری سامان کی تقسیم:

امدادی مہم کے پہلے مرحلے میں ’بینگ ہیومن‘ نے ایس کے ایف سی آسام کے ساتھ مل کر سیواساگر میں متاثرہ افراد میں تیار کھانے کے پیکٹس تقسیم کرنے کا آغاز کیا ہے۔ یہ سامان گوہاٹی سے متاثرہ علاقوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔

ذرائع کے مطابق ہر پیکٹ میں بسکٹ، گڑ، پوہا، مُرّی، ڈبل روٹی، چیز اور جیم شامل ہیں، تاکہ متاثرہ خاندان کم از کم تین دن تک خوراک حاصل کر سکیں اور موجودہ مشکل صورتحال میں انہیں فوری غذائی امداد مل سکے۔

کھانے کے علاوہ امدادی مہم کے تحت خواتین کے لیے سینیٹری پیڈز، مچھروں سے بچاؤ کے لیے کوائلز، پینے کا صاف پانی اور پانی صاف کرنے والی گولیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آئندہ ہفتے راشن اور ادویات کی تقسیم:

دوسرے مرحلے کا آغاز آئندہ ہفتے متوقع ہے، جس میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں راشن کٹس اور ادویات تقسیم کی جائیں گی۔

آخری مرحلے میں سیلاب کے باعث شدید نقصان کا شکار ہونے والے اسکولوں اور اسپتالوں کی دوبارہ تعمیر میں بھی معاونت کیے جانے کی توقع ہے۔

یوں سلمان خان کی جانب سے شروع کی گئی یہ مبینہ امدادی مہم فوری غذائی ضروریات پوری کرنے سے لے کر مستقبل میں متاثرہ علاقوں کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی تک مختلف مراحل پر مشتمل ہو گی۔

واضح رہے کہ سلمان خان ممبئی میں ہدایت کار وامشی پیڈیپلی کی زیرِ ہدایت اپنی آنے والی فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہونے کے باوجود امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وائرل جم ویڈیو پر قیاس آرائیاں، رجب بٹ نے سعدیہ بلوچ سے تعلق کی حقیقت بتادی

Express News

سڑک پر کسمپرسی کی حالت میں ملنے والی بھارت کی سینئر اداکارہ زندگی کی بازی ہار گئیں

Express News

کیا سیف علی خان پاکستانی ڈرامے میں کام کررہے ہیں؟ وکی پیڈیا پر نام شامل

Express News

ایک غیر سنجیدہ ویڈیو سے ’جنریشن زی کا وائرل بوائے‘ بننے والا نوجوان کون ہے؟

Express News

سینئر اداکار محمد احمد نے حرا مانی کے ساتھ برسوں کی ناراضی پر خاموشی توڑ دی

Express News

ریمپ واک میں متھیرا اور صاحبہ کے لڑکھڑانے کی ویڈیوز وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو