چٹکی بجا کر بیٹر کو آؤٹ کرانے کا الزام، انگلینڈ کی مقامی کرکٹ لیگ میں تحقیقات شروع

لیگ انتظامیہ نے واقعے پر باقاعدہ شکایت موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے تحقیقات شروع کردی ہیں

اسپورٹس ڈیسک July 29, 2026
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انگلینڈ کی نارتھ یارکشائر اینڈ ساؤتھ ڈرہم کرکٹ لیگ کے ایک مقامی میچ میں مبینہ دھوکا دہی کا انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے۔

سوشل میڈیا پر سالٹ برن اور نارٹن کے درمیان سیکنڈ الیون ڈویژن ٹو کے میچ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں بظاہر سالٹ برن کا ایک فیلڈر بیٹر نعمان شبیر کے شاٹ کے دوران چٹکی بجاتا دکھائی دیتا ہے۔

اسی لمحے وکٹ کیپر جوش بوز گیند کیچ کرتے ہیں، اپیل کی جاتی ہے اور امپائر بیٹر کو آؤٹ قرار دے دیتے ہیں۔

سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فیلڈر نے چٹکی بجا کر ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ گیند بلے کا کنارہ لے کر وکٹ کیپر کے پاس گئی جس سے امپائر کو دھوکا ہوا۔

لیگ انتظامیہ نے واقعے پر باقاعدہ شکایت موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے مکمل تحقیقات شروع کر دی ہیں اور کہا ہے کہ کارروائی مکمل ہونے تک مزید تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔

ادھر مڈلزبرو سیکنڈ الیون کے کپتان روری کوٹریل نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ سالٹ برن نے گزشتہ میچ میں بھی اسی نوعیت کی مبینہ بے ضابطگیاں کی تھیں۔

برطانوی میڈیا کے مطابق وائرل ویڈیو کے معاملے پر دونوں فریقین اور لیگ حکام کے درمیان اہم اجلاس بھی متوقع ہے۔
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