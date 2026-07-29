کراچی سے چوری اور چھینی گئی درجنوں گاڑیاں بلوچستان سے برآمد

کراچی پولیس اورڈی جی سیف سٹی بلوچستان کے مابین معاہدہ طے پا گیا

ویب ڈیسک July 29, 2026
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(فوٹو: فائل)
کراچی:

کراچی سے چوری  اور چھینی گئی 24 گاڑیاں بلوچستان سے برآمد کرلی گئیں، جنہیں کراچی پولیس کے حوالے کردیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق کراچی پولیس اورڈی جی سیف سٹی بلوچستان کے مابین معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت کراچی پولیس اور بلوچستان پولیس کے درمیان ملزمان کا ڈیٹا کا تبادلہ بھی کیا گیا ہے۔ معاہدے میں ملزمان کی گرفتاریاں اور حوالگی بھی شامل ہے۔

ایس ایس پی اے وی ایل سی خالد مصطفیٰ کورائی کے مطابق معاہدے کے تحت کراچی سے چوری و چھینی گئی 24 گاڑیاں بلوچستان سے برآمد کرلی گئی ہیں اوربرآمد کی جانے والی گاڑیاں بلوچستان نے کراچی پولیس کے حوالے کردی گئیں۔

انہوں نے مزید بتایا کہ برآمد کی جانے والی گاڑیاں شہر قائد کےمختلف علاقوں سے سال 2021 سے سال 2026 کے درمیاں چوری و چھینی گئی تھیں۔ گاڑیوں کے چوری اورچھینی جانے کے واقعات کے مقدمات مختلف تھانوں میں درج ہیں۔

ایس ایس پی اے وی ایل سی خالد مصطفیٰ کورائی   کے مطابق برآمدکی جانے والی گاڑیوں کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ معاہدے کے تحت برآمد شدہ گاڑیاں ان کے حقیقی مالکان کے حوالے کی جائیں گی۔
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