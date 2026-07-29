ایران جلد چین سے 400 جدید فضائی دفاعی نظام حاصل کرے گا، رپورٹ میں دعویٰ

تہران: ایران آئندہ چند ہفتوں میں چین سے جدید کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والے فضائی دفاعی نظام کی پہلی کھیپ حاصل کرنے جا رہا ہے۔
بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ معاہدہ ایران کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی بڑی کوششوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق ایران نے چین سے 300 سے 400 تک جدید مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹمز خریدنے کا معاہدہ کیا ہے، جن میں کیو ڈبلیو 12 اور ایف این 16 طرز کے میزائل سسٹمز شامل ہیں۔
ذرائع کے مطابق اس معاہدے کی مالیت تقریباً 60 سے 70 ملین ڈالر کے درمیان ہے۔ ابتدائی کھیپ آئندہ چند ہفتوں میں ایران پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم اس حوالے سے دونوں ممالک کی جانب سے باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکا اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران ایران کے فضائی دفاعی نظام میں موجود بعض کمزوریاں نمایاں ہو کر سامنے آئیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق چین سے حاصل کیے جانے والے یہ جدید فضائی دفاعی نظام کم بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں، ہیلی کاپٹروں، ڈرونز اور بعض دیگر فضائی اہداف کے خلاف مؤثر سمجھے جاتے ہیں اور ایران کی قلیل فاصلے کی فضائی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔
دوسری جانب اس معاہدے پر چین یا ایران کی حکومت نے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا، جبکہ رائٹرز نے بھی اپنی رپورٹ میں ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اس دعوے کو پیش کیا ہے۔
دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ معاہدہ مکمل طور پر عملی شکل اختیار کرتا ہے تو اس سے نہ صرف ایران کی دفاعی حکمت عملی مضبوط ہوگی بلکہ مشرق وسطیٰ میں عسکری توازن اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔