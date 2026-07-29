عماد شکیل بٹ کو پاکستان ہاکی ٹیم کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا، ابوبکر نئے کپتان مقرر

عماد شکیل بٹ بطور سینئر کھلاڑی ٹیم کا حصہ رہیں گے

ویب ڈیسک July 29, 2026
facebook whatsup

پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) نے ہاکی ورلڈ کپ سے قبل قومی ٹیم کی قیادت میں اہم تبدیلی کرتے ہوئے عماد شکیل بٹ کو کپتانی سے ہٹا کر ابوبکر کو نیا کپتان مقرر کر دیا۔

پی ایچ ایف کے مطابق ابوبکر آئندہ بین الاقوامی مقابلوں میں قومی ہاکی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ فیڈریشن کا کہنا ہے کہ صدر محی الدین احمد وانی نے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی کی سفارش پر یہ فیصلہ کیا جبکہ عماد شکیل بٹ بطور سینئر کھلاڑی ٹیم کا حصہ رہیں گے۔

پاکستان ہاکی فیڈریشن نے امید ظاہر کی ہے کہ ابوبکر کی قیادت، سینئر کھلاڑیوں کے تجربے اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کے امتزاج سے قومی ٹیم متحد اور مضبوط انداز میں آگے بڑھے گی۔

ابوبکر 30 جولائی کو کوریا کے خلاف ہوم سیریز میں پہلی مرتبہ قومی ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ ہاکی ورلڈ کپ 15 اگست سے شروع ہوگا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کامن ویلتھ گیمز: فاطمہ زہرا تمغہ جیتنے والی پہلی خاتون باکسر بن گئیں

Express News

کاوا چیمپین شپ: پاکستان اور بنگلادیش نے فائنل میں جگہ بنالی

Express News

پہلا ٹیسٹ: ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 90 رنز سے شکست دیدی

Express News

بھارتی کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ عہدے سے مستعفی

Express News

سابق قومی ٹیسٹ کرکٹر کی 10 ماہ کی بیٹی کرنٹ لگنے سے انتقال کرگئی

Express News

خیبرپختونخوا کی 9 رکنی کوہ پیما ٹیم نے 6050 میٹر بلند تھلو زوم چوٹی سر کرلی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو