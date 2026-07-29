بنگلا دیش کرکٹ بورڈ نے ون ڈے ٹیم کا نیا کپتان مقرر  کر دیا

یہ فیصلہ بدھ کو شیرِ بنگلا نیشنل اسٹیڈیم میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں کیا گیا

ویب ڈیسک July 29, 2026
facebook whatsup

بنگلا دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) نے وکٹ کیپر لٹن داس کو ون ڈے ٹیم کا نیا کپتان مقرر کر دیا جبکہ مہدی حسن سے قیادت واپس لے لی گئی۔

31 سالہ لٹن داس پہلے ہی ٹی20 ٹیم کی قیادت کر رہے تھے جس کے بعد اب وہ وائٹ بال کرکٹ (ون ڈے اور ٹی20) کے کپتان ہوں گے جبکہ نجم الحسن شانتو ٹیسٹ ٹیم کے کپتان برقرار رہیں گے۔

یہ فیصلہ بدھ کو شیرِ بنگلا نیشنل اسٹیڈیم میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں کیا گیا۔ بی سی بی کے صدر تمیم اقبال نے کہا کہ بورڈ کا ماننا ہے کہ ریڈ بال اور وائٹ بال کی کرکٹ کے لیے الگ الگ کپتان ہونا زیادہ مؤثر حکمت عملی ہے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ توحید ہردوئے کو وائٹ بال ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے جبکہ ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان کی ذمہ داری بدستور مہدی حسن مرزا کے پاس رہے گی۔

یہ فیصلہ زمبابوے کے خلاف ون ڈے سیریز میں شکست کے بعد سامنے آیا ہے۔ مہدی حسن مرزا کی قیادت میں بنگلا دیش نے 20 میں سے 10 ون ڈے میچز جیتے جبکہ ان کی قیادت میں ٹیم نے ویسٹ انڈیز، پاکستان، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز میں کامیابیاں بھی حاصل کیں۔

لٹن داس اس سے قبل بھی سات ون ڈے میچز میں بنگلا دیش کی قیادت کر چکے ہیں جن میں 2022 میں بھارت کے خلاف 2-1 سے تاریخی سیریز فتح بھی شامل ہے۔

بی سی بی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ٹیم کی کارکردگی کا ہر چھ ماہ بعد جائزہ لیا جائے گا تاکہ قیادت میں بار بار تبدیلی سے گریز کیا جا سکے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بنگلا دیش کرکٹ بورڈ نے ون ڈے ٹیم کا نیا کپتان مقرر  کر دیا

Express News

پی سی بی کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت نئے کھلاڑیوں کی تلاش کیلیے کرکٹ ٹرائلز کا انعقاد

Express News

عماد شکیل بٹ کو پاکستان ہاکی ٹیم کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا، ابوبکر نئے کپتان مقرر

Express News

آئی سی سی ٹی20 رینکنگ: صاحبزادہ فرحان نے ابھیشیک شرما کو پیچھے چھوڑ دیا

Express News

پاکستان کے ثاقب اور جواد گاما ایشین ایم ایم اے  چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے

Express News

وزیراعظم کی سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو