امریکا:کرتب کے دوران بیوی کی سنگین غلطی، شوہر بال بال بچ گیا

خاتون فنکار کے چلائے گئے تیر نے غلطی سے اس کے شوہر کی گردن کو نشانہ بنا دیا

ویب ڈیسک July 29, 2026
facebook whatsup

امریکا کی ریاست نیویارک میں ایک سرکس کے دوران خطرناک کرتب پیش کرتے ہوئے حادثہ پیش آیا، جہاں خاتون فنکار کے چلائے گئے تیر نے غلطی سے اس کے شوہر کی گردن کو نشانہ بنا دیا۔

پولیس کے مطابق یہ واقعہ اورنج کاؤنٹی فیئر، مڈل ٹاؤن میں پیش آیا۔ 42 سالہ آنا دازا تاویرا اور ان کے 38 سالہ شوہر ایڈون کیورو رانگل اپنے مشہور کراس بو شارپ شوٹنگ کے کرتب کا مظاہرہ کر رہے تھے  جب اہلیہ کا چلایا  گیا تیر غلطی سے فوم کا ہدف تھامے شوہر کی گردن میں جا لگا۔

واقعے کے بعد زخمی فنکار کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی حالت خطرے سے باہر قرار دی جبکہ سرکس کا باقی شو اسی رات منسوخ کر دیا گیا۔

سرکس مرسیا کے رنگ ماسٹر بینجمن جیکسن نے بتایا کہ خوش قسمتی سے تیر گردن کے اس حصے میں لگا جہاں زیادہ تر نرم بافتیں موجود تھے اور کوئی بڑی خون کی شریان متاثر نہیں ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ تیر لگنے کے باوجود زیادہ خون نہیں بہا بس معمولی خون آیا، بالکل ایسے جیسے کان چھدواتے وقت ہوتا ہے۔

حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ تاہم، ابتدائی معلومات کے مطابق یہ ایک حادثاتی واقعہ تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

برطانیہ: لائبریری کو 116 برس بعد کتابیں واپس مل گئی

Express News

امریکا:کرتب کے دوران بیوی کی سنگین غلطی، شوہر بال بال بچ گیا

Express News

نو تعمیر ایرانی ایٹمی سائٹ قدرتی طور پر بم پروف ہے، برطانوی ماہر ارضیات

Express News

ایکیوپنکچر علاج مہنگا پڑ گیا، خاتون کے پاؤں میں سوئیوں کے ٹکڑے پھنس گئے

Express News

امریکا: 53 برس بعد بوتل میں بند پیغام مل گیا

Express News

گرین لینڈ میں دیو ہیکل برفانی تودہ سمندر میں جا گرا، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو