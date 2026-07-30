پاکستانی فضائی حدود کی بندش بھارتی ائیر لائنز کیلئے بڑا دھچکا

امریکہ ایران جنگ کے باعث ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور معاشی اتار چڑھاؤ نے بھی ایئر انڈیا کے مالی مسائل بڑھا دیے

ویب ڈیسک July 30, 2026
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فوٹو: بھارتی میڈیا

مودی کا جنگی جنون میدان جنگ میں ہزیمت کے ساتھ ساتھ بھارتی ایوی ایشن سیکٹر کو بھی مہنگا پڑ گیا۔
 
2025 میں پاکستان کی فضائی حدود کی مسلسل بندش نے بھارتی ایوی ایشن کو  تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔

بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی فلائٹ گلوبل  کے مطابق ایئر انڈیا کو31 مارچ کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران تقریباً 2.3 ارب ڈالر کا بدترین خسارہ  ہوا۔ 

ایئر انڈیا نے پاک بھارت تنازع کے بعد پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کو خسارے کی بڑی وجہ  قرار دے دیا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے مغربی روٹس تبدیل کرنے پر مجبور بھارتی ایئرلائنز کے آپریشنل اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا۔  

امریکہ ایران جنگ کے باعث ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور معاشی اتار چڑھاؤ نے بھی ایئر انڈیا کے مالی مسائل بڑھا دیے، بھارتی ماہر ایوی ایشن سوباش گوئل کے مطابق پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے  بھارتی ائیر لائنز کی 400 سے 500 پروازیں متاثر ہو رہی ہیں۔
 
بھارت کی بدترین  خارجہ پالیسی اور  ناقص حکمت عملی  نے بھارتی ایوی ایشن سیکٹر کو تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔
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