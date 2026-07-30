امریکی حملے میں قشم جزیرے پر رہائشی عمارت تباہ، میاں بیوی اور دو سالہ بچہ جاں بحق

امریکی حکام کی جانب سے قشم میں رہائشی عمارت پر حملے کے حوالے سے فوری طور پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا

ویب ڈیسک July 30, 2026
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تہران: ایران کے جنوبی جزیرے قشم پر امریکی حملے میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ دو کمسن بچے زخمی ہوئے ہیں۔

ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایک میاں بیوی اور ان کا دو سالہ بچہ شامل ہے۔

رپورٹ میں صوبہ ہرمزگان کی یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والے دو بچوں، جن کی عمریں سات اور نو سال ہیں، کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔

ایرانی حکام کے مطابق حملہ قشم جزیرے میں ایک رہائشی عمارت پر کیا گیا، تاہم حملے سے ہونے والے مجموعی جانی و مالی نقصان کی مکمل تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئی ہیں۔

یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب امریکا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران میں پاسدارانِ انقلاب کے فوجی اہداف، میزائل اور ڈرون تنصیبات سمیت مختلف مقامات پر وسیع فضائی کارروائیاں کی ہیں۔

دوسری جانب امریکی حکام کی جانب سے قشم میں رہائشی عمارت پر حملے یا شہری ہلاکتوں کے حوالے سے فوری طور پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔

دفاعی اور علاقائی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر شہری آبادی کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات درست ثابت ہوتی ہیں تو اس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے اور امریکا اور ایران کے درمیان جاری تنازع ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔
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