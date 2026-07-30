مشرقِ وسطیٰ میں جنگ نے نیا رخ اختیار کر لیا، مصر کی بندرگاہ پر دھماکہ

حملے کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، جو بعد میں قریب موجود ایک دوسرے جہاز تک پھیل گئی

ویب ڈیسک July 30, 2026
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دبئی: مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگ مزید شدت اختیار کر گئی ہے اور اس کے اثرات اب مصر، عراق اور بحیرہ احمر تک پھیلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مصر کی بندرگاہ دمیاطہ میں بھی دھماکے سنے گئے۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق مصر کی دمیاطہ بندرگاہ پر قدرتی گیس لوڈ کرنے والے علاقے میں ایک ڈرون حملہ ہوا، جس میں ایک امریکی ملکیت کے فلوٹنگ اسٹوریج ٹینکر کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ حملے کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، جو بعد میں قریب موجود ایک دوسرے جہاز تک پھیل گئی۔

برطانوی میری ٹائم سکیورٹی کمپنی امبری کے مطابق دونوں جہازوں کے عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا اور بعد ازاں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ تاہم اس حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی گروہ نے قبول نہیں کی۔

ادھر امریکا اور سعودی عرب نے عراق میں ایران سے منسلک مسلح گروہوں کے ٹھکانوں پر مشترکہ فضائی حملے کیے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ کارروائی امریکی فوجیوں اور سعودی عرب کے تیل کے مراکز پر حملوں کے جواب میں کی گئی۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت فوجی کارروائی کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی مفادات پر حملے جاری رہے تو ایران کو سخت جواب دیا جائے گا۔
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