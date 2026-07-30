پی ٹی وی کے سینئر اداکار خالد نظامی انتقال کر گئے

مرحوم کی نمازِ جنازہ جمعرات کو نمازِ ظہر کے بعد ادا کی جائے گی۔

ویب ڈیسک July 30, 2026
facebook whatsup

پاکستان کے معروف سینئر اداکار اور کامیڈین خالد نظامی طویل علالت کے بعد بدھ کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔

مرحوم خالد نظامی کی نمازِ جنازہ جمعرات کو نمازِ ظہر کے بعد کراچی کے علاقے بفر زون میں واقع عثمانیہ مسجد میں ادا کی جائے گی۔

1947 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پاکستان ٹیلی وژن (پی ٹی وی) کے سنہری دور میں اپنی بہترین اداکاری اور منفرد مزاح کے ذریعے بے پناہ شہرت حاصل کی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انہوں نے ’انکل عرفی‘،’شہزوری‘ اور ’ان کہی‘ جیسے مقبول ڈراموں میں یادگار کردار ادا کیے، جنہیں آج بھی پی ٹی وی کے کلاسک ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔

ٹیلی وژن کے علاوہ خالد نظامی نے فلمی دنیا میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ’حقیقت‘ اور ’پہچان‘ سمیت کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

’’پیسہ صرف آمدنی نہیں، عزت بھی دلاتا ہے‘‘، شہناز گل کا اپنے معاوضے پر موقف

Express News

محمد احمد کے ساتھ بدسلوکی کی ویڈیو سامنے آنے پر متعلقہ اداکار نے معافی مانگ لی

Express News

ارجن کپور سے علیحدگی کے بعد ملائیکہ اروڑا اب کس کی محبت میں گرفتار ہیں؟

Express News

فلم ’جمانجی‘ کے مداحوں کے لیے خوشخبری، نئی فلم ’’اوپن ورلڈ‘‘ کا سنسنی خیز ٹریلر جاری

Express News

سینئر اداکار محمد احمد سے بدتمیزی کا معاملہ، فیصل قریشی سمیت شوبز شخصیات کا شدید ردِعمل

Express News

’عینک والا جن‘ اینیمیٹڈ فلم پر تنازع، خراب اے آئی معیار کے بعد اصل تخلیق کاروں کا اظہار لاتعلقی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو