ثاقب چدھڑ پر متعدد اداکاراؤں سے فلرٹ کرنے کے الزامات، ایم پی اے مشکل میں آگئے

اداکارہ اروبا مرزا نے بھی اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ثاقب چدھڑ کے مبینہ میسجز کا اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے۔

ویب ڈیسک July 30, 2026
facebook whatsup

پاکستان مسلم لیگ (ن) سے تعلق رکھنے والے رکنِ پنجاب اسمبلی ثاقب چدھڑ اداکارہ مومنہ اقبال کے ساتھ تنازع کے بعد ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔

اداکارہ مومنہ اقبال کی جانب سے ہراسانی کے الزامات اور ثاقب چدھڑ کے جوابی دعوؤں کے بعد معاملہ عدالت میں زیرِ سماعت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے مبینہ اسکرین شاٹس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔

مشہور سوشل میڈیا چینل اسٹریم پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ ثاقب چدھڑ نے صرف مومنہ اقبال ہی نہیں بلکہ شوبز انڈسٹری کی دیگر اداکاراؤں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔

چینل کے مطابق ثاقب چدھڑ نے اداکارہ سیدہ طوبیٰ انور کو انسٹاگرام پر پیغامات بھیجے اور انہیں آئی فون تحفے میں دینے کی پیشکش بھی کی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اداکارہ اروبا مرزا کو بھی لگاتار میسجز:

اسی دوران تماشا سیزن 2 کی فاتح اداکارہ اروبا مرزا نے بھی اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ثاقب چدھڑ کے مبینہ ڈائریکٹ میسجز کا اسکرین شاٹ شیئر کیا، جس میں انہیں جواب نہ ملنے کے باوجود بار بار  ’ہیلو‘ لکھتے دیکھا جا سکتا ہے۔

سوشل میڈیا صارفین کا ردعمل:

ان مبینہ پیغامات کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ثاقب چدھڑ کو شدید تنقید اور طنز کا سامنا ہے۔

واضح رہے کہ مذکورہ اسکرین شاٹس اور دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی، اور ثاقب چدھڑ نے ان تازہ الزامات پر تاحال کوئی عوامی مؤقف جاری نہیں کیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

’’پیسہ صرف آمدنی نہیں، عزت بھی دلاتا ہے‘‘، شہناز گل کا اپنے معاوضے پر موقف

Express News

محمد احمد کے ساتھ بدسلوکی کی ویڈیو سامنے آنے پر متعلقہ اداکار نے معافی مانگ لی

Express News

ارجن کپور سے علیحدگی کے بعد ملائیکہ اروڑا اب کس کی محبت میں گرفتار ہیں؟

Express News

فلم ’جمانجی‘ کے مداحوں کے لیے خوشخبری، نئی فلم ’’اوپن ورلڈ‘‘ کا سنسنی خیز ٹریلر جاری

Express News

سینئر اداکار محمد احمد سے بدتمیزی کا معاملہ، فیصل قریشی سمیت شوبز شخصیات کا شدید ردِعمل

Express News

’عینک والا جن‘ اینیمیٹڈ فلم پر تنازع، خراب اے آئی معیار کے بعد اصل تخلیق کاروں کا اظہار لاتعلقی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو