سینئر اداکار اور مصنف سید محمد احمد سے متعلق سامنے آنے والے تنازع کے بعد شوبز انڈسٹری سے مزید فنکار بھی اس معاملے پر اظہارِ خیال کر رہے ہیں۔ اب اداکارہ زینب راجہ نے بھی فہد شیخ کے ساتھ کام کرنے کا اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے ان کے رویے پر تنقید کی ہے۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے اپنے ایک تبصرے میں زینب راجہ نے کہا کہ انہیں فہد شیخ کے ساتھ ایک ڈرامے میں کام کرنے کا موقع ملا تھا، جہاں ان کا رویہ اکثر ساتھی فنکاروں کے لیے غیر آرام دہ صورتِ حال پیدا کر دیتا تھا۔ ان کے بقول فہد شیخ کئی مرتبہ مذاق کے نام پر ایسی باتیں یا حرکات کرتے تھے جن سے دوسرے لوگ بے چینی محسوس کرتے تھے۔
اداکارہ نے سید محمد احمد کے ساتھ پیش آنے والے حالیہ واقعے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ایک سینئر اور باوقار فنکار کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہایت افسوسناک اور شرمناک ہے۔ زینب راجہ کا کہنا تھا کہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتیں کہ کوئی شخص ان کے والدین جیسی عمر رکھنے والے انسان کے ساتھ اس انداز میں پیش آئے، خاص طور پر ایسے فنکار کے ساتھ جو اپنی شائستگی اور خوش اخلاقی کے لیے جانے جاتے ہیں۔
یاد رہے کہ سید محمد احمد نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ کے دوران انکشاف کیا تھا کہ ایک نسبتاً کم عمر مرکزی اداکار نے شوٹنگ کے دوران ان کی شکل، گنجے پن اور اداکاری کا مذاق اڑایا۔ اگرچہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، تاہم بعد میں ایک مبینہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر اس اداکار کے حوالے سے قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔
اس معاملے پر شوبز انڈسٹری کی کئی معروف شخصیات بھی سید محمد احمد کے حق میں سامنے آئیں۔ سید جبران، فیصل قریشی، شمون عباسی، عمیر رانا اور دیگر فنکاروں نے سینئر اداکار سے اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے متعلقہ جونیئر اداکار سے عوامی معافی کا مطالبہ کیا تھا۔
بعد ازاں فہد شیخ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں سید محمد احمد سے معافی مانگ لی تھی۔