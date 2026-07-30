پاکستان میں اسکواش کا گرتا ہوا معیار، جہانگیر خان نے فیڈریشن کو آڑھے ہاتھوں لے لیا

نئے باصلاحیت کھلاڑیوں کا عالمی سطح پر ابھر کر سامنے نہ آنا باعث تشویش ہے

زبیر نذیر خان July 30, 2026
facebook whatsup

پاکستان میں اسکواش کے گرتے ہوئے معیار پر اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان بری طرح پھٹ پڑے اور پاکستان اسکواش فیڈریشن کو آڑھے ہاتھوں لے لیا۔

عالمی جونیئر اسکواش چیمپین شپ میں پاکستان کی ناقص کارکردگی پراپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دورکے عظیم کھلاڑی جہانگیرخان کا کہنا ہے کہ عالمی اسکواش میں نمایاں مقام پانے والے پاکستان میں کھیل کی زبوں حالی افسوسناک ہے۔

 نئے باصلاحیت کھلاڑیوں کا عالمی سطح پر ابھر کر سامنے نہ آنا باعث تشویش ہے، جہانگیر خان نے پاکستان اسکواش فیڈریشن کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسکواش کے فروغ کے ذمہ دارادارے میں نان پروفیشنل افراد تعینات ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ،میرا کوویڈ 19 کے بعد قومی اسکواش فیڈریشن سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ میں فیڈریشن کے طریقے کار سے قطعی طور پر مطمئن نہیں، فیڈریشن کے پاس اسکوائس کی ترقی کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، عالمی اسکواش میں مصر کی بالادستی کی وجہ وہاں کا احتسابی عمل ہے، مجھ سمیت عالمی اعزازات حاصل کرنے والے جان شیرخان اور دیگر پاکستانی کھلاڑی کوئی الگ مخلوق نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھرپور محنت اور لگن کی بدولت فتوحات حاصل کر کے اپنا اور ملک کا ملک و قوم کا نام روشن کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بنگلا دیش کرکٹ بورڈ نے ون ڈے ٹیم کا نیا کپتان مقرر  کر دیا

Express News

پی سی بی کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت نئے کھلاڑیوں کی تلاش کیلیے کرکٹ ٹرائلز کا انعقاد

Express News

عماد شکیل بٹ کو پاکستان ہاکی ٹیم کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا، ابوبکر نئے کپتان مقرر

Express News

آئی سی سی ٹی20 رینکنگ: صاحبزادہ فرحان نے ابھیشیک شرما کو پیچھے چھوڑ دیا

Express News

پاکستان کے ثاقب اور جواد گاما ایشین ایم ایم اے  چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے

Express News

وزیراعظم کی سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو