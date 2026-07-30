پاکستان نے پہلے ہاکی ٹیسٹ میں جنوبی کوریا کو 1-3 سے ہرادیا

دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری میچ یکم اگست کو کھیلا جائے گا

ویب ڈیسک July 30, 2026
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پاکستان نے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ہاکی ٹیسٹ میں جنوبی کوریا کو 3-1 سے شکست دے کر فاتحانہ آغاز کر دیا۔

اسلام آباد میں کھیلے گئے میچ میں قومی ٹیم نے عمدہ کھیل پیش کیا۔ پاکستان کی جانب سے سفیان خان نے دو جبکہ کپتان ابوبکر محمود نے ایک گول اسکور کیا۔

دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری میچ یکم اگست کو کھیلا جائے گا۔

یہ کامیابی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چند روز قبل پاکستان ہاکی فیڈریشن نے عماد شکیل بٹ کی جگہ ابوبکر محمود کو قومی ٹیم کا نیا کپتان مقرر کر دیا۔ یہ فیصلہ فیڈریشن کے ایڈہاک صدر محی الدین احمد وانی نے پروفیشنل ڈویلپمنٹ کمیٹی کی سفارش پر ورلڈ کپ کی تیاریوں کے پیش نظر کیا تھا۔

پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مطابق عماد شکیل بٹ بدستور قومی اسکواڈ کا حصہ رہیں گے اور سینئر کھلاڑی کی حیثیت سے ٹیم کی رہنمائی جاری رکھیں گے۔

 
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