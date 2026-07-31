میگنیشیم کی کمی خاموشی سے صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کن علامات پر فوراً توجہ دیں؟

میگنیشیم ہڈیوں، پٹھوں، اعصابی نظام اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے

ویب ڈیسک July 31, 2026
facebook whatsup

ماہرین صحت کے مطابق میگنیشیم انسانی جسم کے لیے نہایت اہم معدنیات میں شمار ہوتا ہے، جو ہڈیوں، پٹھوں، اعصابی نظام اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم میں اس معدنی عنصر کی کمی مختلف جسمانی اور ذہنی مسائل کو جنم دے سکتی ہے، اس لیے اس کی ابتدائی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

طبی رپورٹس کے مطابق میگنیشیم اعصابی نظام کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی کمی بعض افراد میں بے چینی، گھبراہٹ، چڑچڑے پن اور مسلسل اینگزائٹی کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر یہ کیفیت طویل عرصے تک برقرار رہے تو اس کی ایک وجہ میگنیشیم کی ناکافی مقدار بھی ہو سکتی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم میں میگنیشیم کی کمی جذباتی کیفیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسے افراد معمولی باتوں پر زیادہ جذباتی ردعمل دے سکتے ہیں یا ذہنی دباؤ کا زیادہ شکار رہتے ہیں۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خوراک میں پھلیاں، مختلف اقسام کے میوے، سبز پتوں والی سبزیاں، مچھلی اور اناج شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

اگر مناسب نیند لینے کے باوجود ہر وقت تھکن، سستی یا توانائی کی کمی محسوس ہو تو یہ بھی میگنیشیم کی کمی کی ایک ممکنہ علامت ہو سکتی ہے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ایسی صورت میں خون کے ٹیسٹ کے ذریعے وٹامنز اور معدنیات کی سطح کا معائنہ کرانا مفید رہتا ہے۔

طبی ماہرین کے مطابق متلی اور قے بھی بعض اوقات میگنیشیم کی کمی سے جڑی ہو سکتی ہیں، اس لیے اگر یہ علامات بار بار ظاہر ہوں تو انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔

اسی طرح دماغی تھکن کے ساتھ جسمانی کمزوری بھی اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ جسم کو مطلوبہ مقدار میں میگنیشیم نہیں مل رہا۔ پٹھوں کی کارکردگی متاثر ہونے کی وجہ سے جسم میں طاقت اور توانائی کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔

تحقیقی رپورٹس کے مطابق ٹانگوں میں درد، پٹھوں کے کھچاؤ، تناؤ یا اینٹھن کے متعدد کیسز کا تعلق بھی میگنیشیم کی کمی سے ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جسم کو اس معدنی عنصر کی مناسب مقدار ملتی رہے تو پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے امکانات بھی کم ہو سکتے ہیں۔ تاہم کسی بھی سپلیمنٹ کا استعمال شروع کرنے سے پہلے معالج سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

’ڈرنے والے نہیں‘ : ہنگو حملے میں شہید ڈی ایس پی کی شہید اہلکار کے لواحقین سے آخری گفتگو

Express News

محمد احمد اور فہد شیخ تنازع: فیصل قریشی کے یوٹرن پر سوشل میڈیا صارفین ناراض

Express News

اداس یا خراب موڈ سے نجات کیسے حاصل کریں؟ چند آسان عادات آپ کا دن بدل سکتی ہیں

Express News

خبردار! اپنے بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی غلطی نہ کیجئے

Express News

فواد خان کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کے بعد وائرل نئی تصاویر نے مداحوں کو چونکا دیا

Express News

مون سون میں فالج کا خطرہ کیوں بڑھ سکتا ہے؟ ماہرین نے اہم احتیاطی تدابیر بتا دیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو