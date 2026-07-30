آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2027 کے لیے 12 وینیوز کا اعلان کر دیا

میگا ایونٹ جنوبی افریقا، زمبابوے اور نمیبیا میں کھیلا جائے گا

ویب ڈیسک July 30, 2026
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انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ورلڈ کپ 2027 کے لیے 12 وینیوز کا باضابطہ اعلان کر دیا۔

میگا ایونٹ جنوبی افریقا، زمبابوے اور نمیبیا میں کھیلا جائے گا ، ٹورنامنٹ کے لیے جنوبی افریقا کے 8، زمبابوے کے 3 اور نمیبیا کے دارالحکومت ونڈہوک میں واقع ایک اسٹیڈیم کو منتخب کیا گیا۔

50 اوورز کا ورلڈ کپ 24 سال بعد دوبارہ افریقی سرزمین پر منعقد ہوگا۔ اس سے قبل 2003 کا ورلڈ کپ جنوبی افریقا، زمبابوے اور کینیا کی مشترکہ میزبانی میں کھیلا گیا تھا۔

ورلڈ کپ 2027 میں 14 ٹیمیں حصہ لیں گی، آئی سی سی نے اس ایونٹ کے لیے نیا تین مرحلوں پر مشتمل فارمیٹ بھی متعارف کرایا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورلڈ کپ 2027 کے وینیوز

جنوبی افریقا:

  • وانڈررز اسٹیڈیم، جوہانسبرگ
  • سینچورین، تشوانے
  • نیولینڈز کرکٹ گراؤنڈ، کیپ ٹاؤن
  • کنگزمیڈ کرکٹ گراؤنڈ، ڈربن
  • سینٹ جارجز پارک، گکیبیرا
  • مانگاؤنگ اوول، بلوم فونٹین
  • بولینڈ پارک، پارل
  • بفیلو پارک، کوگومپو سٹی

زمبابوے:

  • ہرارے اسپورٹس کلب، ہرارے
  • کوئنز اسپورٹس کلب، بلاوایو
  • فیلے موسی اوآ تونیا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم، وکٹوریہ فالز

نمیبیا:

  • نمیبیا کرکٹ گراؤنڈ، ونڈہوک

 
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