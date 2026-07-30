ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں شاندار سنچری بنانے والے پاکستان کے اوپنر شان مسعود انگلی کی انجری کے باعث دوسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہوگئے ہیں۔
پاکستان کرکٹ ٹیم انتظامیہ کے مطابق شان مسعود پہلے ٹیسٹ کے دوران انگلی کی انجری کا شکار ہوئے تھے اور اس وقت ٹیم کے میڈیکل پینل کی نگرانی میں علاج اور بحالی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔
ٹیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شان مسعود انجری کے باوجود دورے کے دوران قومی اسکواڈ کے ساتھ موجود رہیں گے جبکہ آئندہ دورہ انگلینڈ میں ان کی شمولیت کا فیصلہ ان کی بحالی (ری ہیب) کی پیش رفت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔