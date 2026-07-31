تہران: ایران کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت میں واقع امریکی فوج کے اہم اڈے احمد الجابر ایئربیس پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائی حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی۔
ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے دوران امریکی فوجی اڈے پر موجود ہینگرز، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹمز اور فوجی ساز و سامان کے گوداموں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔
بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ کارروائی ایران کے جزیرے قشم پر ایک رہائشی مکان پر ہونے والے امریکی حملے کے ردعمل میں کی گئی، جس میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔
ایرانی فوج کے مطابق احمد الجابر ایئربیس خطے میں امریکی فضائی نگرانی، انٹیلی جنس سرگرمیوں اور فوجی آپریشنز کے لیے ایک اہم مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے اسے ہدف بنایا گیا۔
تاہم ایرانی بیان میں حملے سے ہونے والے ممکنہ نقصانات، جانی نقصان یا فوجی نقصان کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔
دوسری جانب اس خبر کے جاری ہونے تک کویت یا امریکا کی جانب سے ایرانی دعوؤں کی باضابطہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ آزاد ذرائع سے بھی حملے کی تفصیلات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔
علاقائی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر ایرانی دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو اس سے خلیجی خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے اور امریکا، ایران اور ان کے اتحادیوں کے درمیان جاری تنازع ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔