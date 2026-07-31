فیکٹ چیک: کیا کرسٹیانو رونالڈو اور جارجینا اس ہفتے شادی کر رہے ہیں؟ حقیقت جانیے

میزبان ایڈریانو سلوا مارٹنز نے دعویٰ کیا تھا کہ رونالڈو اور جارجینا یکم اگست کو شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں

ویب ڈیسک July 31, 2026
facebook whatsup

فٹبال سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو اور ان کی منگیتر جارجینا روڈریگز کی رواں ہفتے شادی کی خبریں گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، ان افواہوں کی حقیقت کچھ اور ہے۔

پرتگالی ٹی وی پروگرام وی+ فاما میں میزبان ایڈریانو سلوا مارٹنز نے دعویٰ کیا تھا کہ رونالڈو اور جارجینا یکم اگست کو شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں۔

یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ان دونوں کی شادی پرتگال کے تاریخی مقام کوئنتا دا ریگلیرا میں ہو گی، جہاں مہمانوں کے لیے سیاہ لباس پہننے کی شرط ہو گی۔

یہ دعویٰ غلط نکلا:

تاہم ہسپانوی میگزین ’ہولا‘ نے ان دعوؤں کی تردید کرتے ہوئے تصدیق کی کہ رونالڈو اور جارجینا کی شادی اس ہفتے نہیں ہو رہی۔

ہولا کے مطابق جس مقام کو شادی کے لیے مختص کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، یکم اگست کو معمول کے مطابق سیاحوں کے لیے کھلا رہے گا اور اسی شام وہاں ایک الگ میوزیکل پرفارمنس بھی شیڈول ہے، جس سے وہاں کسی بڑی نجی شادی کی تقریب کے انعقاد کا امکان کم ہو جاتا ہے۔

واضح رہے کہ رونالڈو اور جارجینا 2016 سے ایک ساتھ ہیں جبکہ دونوں نے اگست 2025 میں اپنی منگنی کا اعلان کیا تھا۔ رونالڈو نے 2025 میں ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ وہ 2026 کے ورلڈ کپ کے بعد جارجینا سے شادی کریں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شان مسعود انجری کے باعث ویسٹ انڈیز کیخلاف دوسرے ٹیسٹ سے باہر

Express News

آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2027 کے لیے 12 وینیوز کا اعلان کر دیا

Express News

سابق ٹیسٹ کپتان اور آل راؤنڈر وسیم اکرم کا گمشدہ کتا مل گیا

Express News

فیفا صدر کا منصوبہ تنازع کا شکار، یوئیفا نے عالمی مقابلوں سے دستبرداری کی دھمکی دے دی

Express News

پاکستان نے پہلے ہاکی ٹیسٹ میں جنوبی کوریا کو 1-3 سے ہرادیا

Express News

پاکستانی ایتھلیٹس  نے ایک اور عالمی ایونٹ میں گولڈ میڈلز  جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو