پاکستان کو قطر سے ایل این جی کا نیا کارگو حاصل ہوگیا

ایل این جی کارگو کی قیمت برینٹ کروڈ کے 13.37 فیصد پر طے کی گئی

ویب ڈیسک July 31, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باوجود پاکستان نے قطر انرجی سے ایک اور طویل مدتی ایل این جی کارگو حاصل کر لیا ہے۔

نجی ٹی وی کے مطابق ایل این جی جہاز آبنائے ہرمز کو کامیابی سے عبور کرتے ہوئے 31 جولائی کو پاکستان کے پانیوں میں داخل ہوگا، نئے کارگو سے توانائی تحفظ کو تقویت ملنے کا امکان ہے۔

قطر انرجی کے ساتھ حکومت سے حکومت (G2G) طویل المدتی معاہدے کے تحت فراہم کیے جانے والے ایل این جی کارگو کی قیمت برینٹ کروڈ کے 13.37 فیصد پر طے کی گئی، جو اسپاٹ مارکیٹ سے حاصل کیے جانے والے کارگو کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

درآمدی ایل این جی پر انحصار پاکستان کے توانائی کے منظرنامے کے لیے خطرہ

Express News

پاکستان نے مہنگی ترین ایل این جی گیس خرید لی

Express News

پورٹ قاسم پر ایل این جی کا سب سے بڑا کارگو لانے والا بحری جہاز لنگر انداز

بین الاقوامی اسپاٹ مارکیٹ میں ایل این جی کی قیمتیں مسلسل بلند سطح پر ہیں اور 22 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو کا ہندسہ عبور کر چکی ہیں۔

اندازہ ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان نئی اسپاٹ بولیاں طلب کرتا تو قیمت 23.5 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو سے بھی اوپر جا سکتی تھی۔

سینیئر حکام کے مطابق وزیرِاعظم شہباز شریف، وفاقی وزیرپیٹرولیم علی پرویز ملک اور نیشنل کرائسز مینجمنٹ سیل کے حکام نے خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باوجود پہلے سے لوڈ کیے گئے ایل این جی کارگو کو آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزارنے کے لیے کوششوں کو مربوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں کم ہوگئیں

Express News

پی ایس او سمیت آئل کی بڑی کمپنیوں کا اربوں روپے کا فراڈ پکڑا گیا

Express News

سونا عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں مزید مہنگا، چاندی کی قیمت کم ہوگئی

Express News

چین کے 1.4 ارب ڈالر واپس؛ زرمبادلہ ذخائر بڑھانے کیلیے 3 سال میں 28 ارب ڈالر خریدے گئے

Express News

نیویارک میں ’ٹیکس ورلڈ 2026ء نمائش کا انعقاد، پاکستان کی بھرپور شرکت

Express News

سعودی عرب نے پاکستان کے 3 ارب ڈالر قرض کی مدت میں توسیع کر دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو