اسلام آباد:
مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باوجود پاکستان نے قطر انرجی سے ایک اور طویل مدتی ایل این جی کارگو حاصل کر لیا ہے۔
نجی ٹی وی کے مطابق ایل این جی جہاز آبنائے ہرمز کو کامیابی سے عبور کرتے ہوئے 31 جولائی کو پاکستان کے پانیوں میں داخل ہوگا، نئے کارگو سے توانائی تحفظ کو تقویت ملنے کا امکان ہے۔
قطر انرجی کے ساتھ حکومت سے حکومت (G2G) طویل المدتی معاہدے کے تحت فراہم کیے جانے والے ایل این جی کارگو کی قیمت برینٹ کروڈ کے 13.37 فیصد پر طے کی گئی، جو اسپاٹ مارکیٹ سے حاصل کیے جانے والے کارگو کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے۔
بین الاقوامی اسپاٹ مارکیٹ میں ایل این جی کی قیمتیں مسلسل بلند سطح پر ہیں اور 22 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو کا ہندسہ عبور کر چکی ہیں۔
اندازہ ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان نئی اسپاٹ بولیاں طلب کرتا تو قیمت 23.5 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو سے بھی اوپر جا سکتی تھی۔
سینیئر حکام کے مطابق وزیرِاعظم شہباز شریف، وفاقی وزیرپیٹرولیم علی پرویز ملک اور نیشنل کرائسز مینجمنٹ سیل کے حکام نے خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باوجود پہلے سے لوڈ کیے گئے ایل این جی کارگو کو آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزارنے کے لیے کوششوں کو مربوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔