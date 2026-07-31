امریکا سعودیہ حملوں میں مارے گئے پاسدارانِ انقلاب کے پانچ اہلکاروں کی لاشیں ایران پہنچ گئیں

تہران: ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ عراق میں حالیہ مشترکہ امریکی اور سعودی فضائی حملوں میں مارے گئے اسلامی پاسدارانِ انقلاب کے پانچ اہلکاروں کی لاشیں ایران واپس پہنچا دی گئی ہیں۔
سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق پانچوں اہلکاروں کی میتیں مغربی ایرانی صوبے ایلام میں واقع مہران سرحدی گزرگاہ کے ذریعے ایران منتقل کی گئیں، جہاں متعلقہ حکام نے انہیں وصول کیا۔
رپورٹ کے مطابق یہ اہلکار اسی ہفتے عراق میں ہونے والے مشترکہ امریکی اور سعودی حملوں میں مارے گئے تھے۔ ایرانی میڈیا نے ان اہلکاروں کی شناخت یا تدفین کی تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کیں۔
ادھر امریکا اور سعودی عرب نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ انہوں نے عراق میں ایران سے منسلک مسلح گروہوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دونوں ممالک کا مؤقف ہے کہ یہ کارروائیاں سعودی عرب پر حالیہ حملوں اور خطے میں بڑھتی ہوئی عسکری سرگرمیوں کے جواب میں کی گئیں۔
دوسری جانب ایران نے ان حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں عراق کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی کارروائیاں نہ صرف خطے میں کشیدگی بڑھائیں گی بلکہ امن و استحکام کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچائیں گی۔
علاقائی مبصرین کے مطابق عراق میں امریکی اور سعودی کارروائیوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ ایران اور امریکا کے درمیان جاری تناؤ بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔