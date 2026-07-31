بیٹی کی جنک فوڈ کی عادت چھڑانے کے لیے باپ نے جعلی الٹراساؤنڈ کر ڈالا، پھر کیا ہوا؟

ایک باپ کی جانب سے اپنی کم عمر بیٹی کی جنک فوڈ کھانے کی عادت چھڑانے کے لیے اختیار کیا گیا انوکھا طریقہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔
یہ ویڈیو چینی والد کی ہے جو اپنی بیٹی کی جنک فوڈ کھانے کی عادت سے پریشان ہو کر ایک دلچسپ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔
دراصل والد بیٹی کی اس غلط عادت سے پریشان تھے اور اسے جنک فوڈ کھانے سے کئی بار روک چکے تھے مگر بچی اپنی پسندیدہ اشیا کھانے سے باز نہیں آرہی تھی۔
بالآخر والد نے ایک جعلی الٹراساؤنڈ ویڈیو کا سہارا لیا اور بیٹی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں ایک کیڑا پیدا ہو گیا ہے۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب پیٹ میں آئیس کریم یا جنک فوڈ جیسی کوئی چیز جاتی ہے تو وہ کیڑا خوب مزے لے کر اسے کھاتا ہے اور مزید بڑا ہوتا جا رہا ہے۔
حیران کن طور پر یہ طریقہ کارگر ثابت ہوا اور بچی نے مبینہ طور پر جنک فوڈ مکمل طور پر چھوڑ دیا۔
واقعے کی ویڈیو اور کہانی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد صارفین کی جانب سے مختلف ردعمل سامنے آئے۔ کچھ افراد نے والد کے منفرد طریقے کو دلچسپ قرار دیا، جبکہ کئی صارفین نے بچوں کو ڈرانے کے بجائے صحت مند غذا کی اہمیت سمجھانے پر زور دیا۔