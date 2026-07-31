لندن/نکوسیا: برطانیہ اور آذربائیجان کی دوہری شہریت رکھنے والے ایک شخص کو قبرص میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔
برطانوی حکام کے مطابق اس پر قبرص میں واقع برطانوی فضائی اڈے کی مبینہ جاسوسی کر کے معلومات ایران کی اسلامی پاسدارانِ انقلاب کو فراہم کرنے کا الزام ہے۔
برطانوی خبر رساں اداروں کے مطابق 44 سالہ راشد سلطانوف کو 17 جولائی کو قبرص میں گرفتار کیا گیا۔ یہ کارروائی لندن کی انسدادِ دہشت گردی پولیس کی جاری تحقیقات کے تحت کی گئی۔
برطانوی پولیس کے مطابق تحقیقات کا تعلق قبرص میں واقع آر اے ایف اکروتیری فضائی اڈے پر 11 مئی سے 22 جون 2025 کے دوران پیش آنے والے مبینہ جاسوسی کے واقعات سے ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ راشد سلطانوف پر الزام ہے کہ انہوں نے برطانوی فوجی اڈے کی مبینہ طور پر خفیہ نگرانی کی، جو برطانوی قانون کے تحت ایک ممنوعہ مقام قرار دیا جاتا ہے۔
پولیس کے مطابق الزام ہے کہ حاصل کی گئی معلومات بعد میں ایران کی اسلامی پاسدارانِ انقلاب سے منسلک ایک غیر ملکی انٹیلی جنس ادارے کو فراہم کی گئیں۔
برطانوی حکام نے کہا ہے کہ ملزم کو قانونی کارروائی کے تحت برطانیہ منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکے۔
تاحال ملزم یا ایرانی حکام کی جانب سے ان الزامات پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا، جبکہ عدالت میں بھی ان الزامات کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔
دفاعی اور سکیورٹی ماہرین کے مطابق حالیہ برسوں میں یورپ میں مبینہ جاسوسی کے واقعات کے باعث حساس فوجی تنصیبات کی نگرانی اور سکیورٹی مزید سخت کی جا رہی ہے۔