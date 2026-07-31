روس میں اے ٹی ایمز پر کارڈ بورڈ سے بنی پولیس تعینات

روس کے بعض علاقوں میں اے ٹی ایمز اور دیگر عوامی مقامات پر اصل پولیس اہلکاروں کے بجائے پولیس کی وردی میں کارڈ بورڈ (گتے) کاٹ کر لگائے گئے ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی حکام کی جانب سے اس اقدام کا مقصد ممکنہ مجرموں پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا اور محدود وسائل کے ساتھ نگرانی کا تاثر پیدا کرنا بتایا گیا ہے۔
تاہم یہ بات واضح رہے کہ یہ پورے روس میں نافذ کی گئی پالیسی نہیں ہے۔ جہاں یہ طریقہ استعمال ہوا، وہاں اسے عارضی یا مقامی حفاظتی اقدام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
اصل سکیورٹی کے لیے سی سی ٹی وی، نجی گارڈز اور حقیقی پولیس اہلکار بدستور استعمال ہوتے ہیں۔